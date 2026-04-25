Ольга Бузова поразила фанатов сменой имиджа и возвращением к образу 2004 года — фото
Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова неожиданно сменила имидж и удивила поклонников возвращением в блонд. О причинах такой перемены артистка рассказала фанатам в личном блоге.
Певица опубликовала свежие снимки, на которых предстала с новым цветом волос. В подписи она анонсировала «грандиозное возвращение в блонд» и напомнила, что именно в таком образе зрители впервые увидели её почти 22 года назад — в 2004 году, когда стартовало реалити-шоу «Дом-2».
Бузова заявила, что в её жизни начинается «новый этап». По словам звезды, сейчас она готовится к шоу, которым планирует удивить фанатов. Более того — скоро состоится премьера спектакля с её участием. Певица видит в этом новые возможности и перспективы. Она поблагодарила поклонников за поддержку и любовь, а затем задала им вопрос: «Как вам я Блондинка?».
Подписчики отреагировали с огромным энтузиазмом. Под постом зазвучали восторженные отклики о том, что для знаменитости наступил «лучший этап побед и грандиозных событий». Светлый цвет многим понравился. Часть комментаторов считает, что он не просто хорош, а замечателен, поскольку делает Бузову визуально моложе и ярче.
Читайте также: