«Ради чего это всё»: Саша Бортич ответила на травлю в Сети
Актриса Саша Бортич рассказала в соцсетях о негативе, с которым сталкивается в интернете, и решила отреагировать на него с иронией.
Она собрала оскорбительные комментарии в слайд-шоу и сопроводила их песней «Наперегонки с ветром».
По словам артистки, иногда поток критики настолько велик, что пропадает желание делиться чем-либо в соцсетях. Однако она старается напоминать себе, зачем ведёт публичную жизнь, и продолжает оставаться активной.
Бортич не впервые реагирует на хейт с юмором — вместо того чтобы игнорировать или переживать из-за оскорблений, она предпочитает высмеивать их, превращая негатив в повод для самоиронии.
*принадлежит Meta, запрещённой в России