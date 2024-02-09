Звезда российской эстрады рассказала о чудесном спасении на страшном пожаре

По словам Натальи, она смотрела кино, когда резко пропал Wi-Fi и интернет. Поскольку всего лишь за несколько минут до этого она увидела в новостях строку о пожаре на улице Черняховского, то открыла окно и увидела густой дым. После этого исполнительница схватила тёплые вещи и, выбежав из квартиры, начала спускаться по лестнице, при этом стуча в двери и будя соседей.



