Звезда российской эстрады рассказала о чудесном спасении на страшном пожаре

Фото: iStock/Katerina_Sisperova
Российская певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома на улице Черняховского. Она рассказала корреспонденту Telegram-канала SHOT, что сейчас вместе с другими эвакуированными жильцами находится в торговом центре «Галерея Аэропорт».
По словам Натальи, она смотрела кино, когда резко пропал Wi-Fi и интернет. Поскольку всего лишь за несколько минут до этого она увидела в новостях строку о пожаре на улице Черняховского, то открыла окно и увидела густой дым. После этого исполнительница схватила тёплые вещи и, выбежав из квартиры, начала спускаться по лестнице, при этом стуча в двери и будя соседей.
Напомним, что по предварительным данным в результате пожара в шестиэтажном доме на севере Москвы пострадали десять человек, получивших различные травмы. В качестве причины возгорания рассматривается короткое замыкание проводки под кровлей из-за попадания воды из московских водостоков.
Пожар произошел ночью 9 февраля. Площадь возгорания составляла 4 тыс. кв. метров. Были эвакуированы 400 человек. К ликвидации возгорания привлекли более 130 человек и 41 единицу техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
Дом на улице Черняховского, в котором исходно начался пожар, был одним из самых престижных в СССР, здесь давали жильё писателям и поэтам: Дарье Донцовой, Белле Ахмадулиной, Александру Галичу, Льву Гинзбургу, Александру Зархи и другим.
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Напомним, что по предварительным данным в результате пожара в шестиэтажном доме на севере Москвы пострадали десять человек, получивших различные травмы. В качестве причины возгорания рассматривается короткое замыкание проводки под кровлей из-за попадания воды из московских водостоков.
Дом на улице Черняховского, в котором исходно начался пожар, был одним из самых престижных в СССР, здесь давали жильё писателям и поэтам: Дарье Донцовой, Белле Ахмадулиной, Александру Галичу, Льву Гинзбургу, Александру Зархи и другим.
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Артем Путинцев