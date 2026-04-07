Звезда сериала «Друзья» Кудроу рассказала об обидном прозвище в закулисье

07 апреля 2026, 00:48

Лиза Кудроу (Фото: Instagram* / @lisakudrow)

62‑летняя актриса Лиза Кудроу, известная по роли чудаковатой Фиби в культовом сериале «Друзья», поделилась непростыми воспоминаниями о работе над проектом. Артистка в беседе с The Independent призналась, что порой чувствовала себя не вполне полноценным членом команды.





По словам Кудроу, в агентстве, которое представляло ее интересы, некоторые сотрудники даже использовали обидное прозвище «шестой друг», подчеркивая второстепенную роль актрисы в ансамбле. Сама Лиза отметила, что ощущала недостаток поддержки: о ней, как она выразилась, «никто особо не заботился».



Несмотря на такое отношение, карьера Кудроу получила яркое подтверждение профессионального признания. В 1998 году она удостоилась премии «Эмми» в номинации «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале». Однако, как рассказала артистка, в тот период многие в съемочной группе сомневались, что у нее есть долгосрочные перспективы в Голливуде.



«На мой счет не было никаких планов и ожиданий относительно того, какой карьеры я могу добиться. Все сводилось примерно к следующему: "Ну надо же, как ей повезло попасть в этот сериал"», — вспоминает Кудроу.