Звезда сериала «Кухня» планирует вернуться в Россию после трёх лет в эмиграции во Франции
Актер Дмитрий Назаров планирует вернуться в Россию после трёх лет в эмиграции во Франции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
68-летнему артисту и его 59-летней супруге Ольге Васильевой не удаётся полностью заполнить залы на своих концертах. Финансовые трудности вынуждают их искать дополнительные источники дохода, сообщают знакомые пары.
В начале года Назаров продал свою квартиру в Каннах площадью 60 м² за 495 тысяч евро, включая комиссию риелтора. У актёра остались апартаменты на улице rue d’Antibes площадью 150 м².
Актер находит способы развлечь себя в столь сложное время. Он пишет антироссийские стихи, посещает украинский ресторан Cave Croisette вместе с женой, а также матчи местного футбольного клуба, где играет его друг.
Дмитрий и Ольга покинули Россию в январе 2023 года после увольнения из МХАТа. Тогда они продали большую часть своего имущества.
Читайте также: