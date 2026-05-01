Звезда сериала «Кухня» планирует вернуться в Россию после трёх лет в эмиграции во Франции

Актёр Назаров планирует вернуться в РФ после 3 лет в эмиграции во Франции
Дмитрий Назаров (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актер Дмитрий Назаров планирует вернуться в Россию после трёх лет в эмиграции во Франции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



68-летнему артисту и его 59-летней супруге Ольге Васильевой не удаётся полностью заполнить залы на своих концертах. Финансовые трудности вынуждают их искать дополнительные источники дохода, сообщают знакомые пары.

В начале года Назаров продал свою квартиру в Каннах площадью 60 м² за 495 тысяч евро, включая комиссию риелтора. У актёра остались апартаменты на улице rue d’Antibes площадью 150 м².

Актер находит способы развлечь себя в столь сложное время. Он пишет антироссийские стихи, посещает украинский ресторан Cave Croisette вместе с женой, а также матчи местного футбольного клуба, где играет его друг.

Дмитрий и Ольга покинули Россию в январе 2023 года после увольнения из МХАТа. Тогда они продали большую часть своего имущества.

Екатерина Коршунова

