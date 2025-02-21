Звезда сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева развелась с мужем-нефтяником

Актёр в третьем поколении Иван Ургант стал известен благодаря съёмкам не только в кино, но прежде всего популярных телепередачах Первого канала «Большая разница», «Смак», «Цирк со звездами», «Прожекторперисхилтон» и, конечно, шоу «Вечерний Ургант. После трёхлетней паузы артист собирается презентовать новое шоу «Живой Ургант».