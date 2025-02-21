Звезда сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева развелась с мужем-нефтяником

Анастасия Сиваева (Фото: РИА Новсти/Екатерина Чеснокова)
Актриса Анастасия Сиваева, ставшая известной благодаря роли Даши Васнецовой в популярном сериале «Папины дочки», развелась со своим мужем Дмитрием Приваркиным. Пара прожила в браке около десяти лет.
Анастасия, как и её супруг, всегда вели достаточно закрытый образ жизни, сообщает сетевое издание Voice. Актриса предпочитает не афишировать личную жизнь и не публикует снимки с близкими в социальных сетях. Например, о том, что она состояла в браке и взяла фамилию мужа стало известно только после того, как Настя и Дмитрий... развелись. Информация об этом появилась на сайте мировых судей города Москвы.
Бывший муж артистки также достаточно замкнут и отказывается общаться с прессой. Он вовсе не нефтяной магнат, а работает буровым супервайзером в филиале американской нефтесервисной компании в Абу-Даби. Известно также, что у пары есть общий ребёнок.
На исполнительниц дочерей многодетного папаши в исполнении Андрея Леонова после выхода сериала «Папины дочки» обрушилась небывалая слава. В отличие от некоторых своих экранных сестёр, Сиваева редко снимается. В личном блоге 33-летняя Анастасия предпочитает публиковать фотографии и видео из своих многочисленных путешествий.
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Бывший муж артистки также достаточно замкнут и отказывается общаться с прессой. Он вовсе не нефтяной магнат, а работает буровым супервайзером в филиале американской нефтесервисной компании в Абу-Даби. Известно также, что у пары есть общий ребёнок.
На исполнительниц дочерей многодетного папаши в исполнении Андрея Леонова после выхода сериала «Папины дочки» обрушилась небывалая слава. В отличие от некоторых своих экранных сестёр, Сиваева редко снимается. В личном блоге 33-летняя Анастасия предпочитает публиковать фотографии и видео из своих многочисленных путешествий.
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Александр Бойцов