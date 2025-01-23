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Лиза Арзамасова показала фигуру после родов

Лиза Арзамасова показала фото в купальнике
Лиза Арзамасова (Фото: соцсети)

Лиза Арзамасова (Фото: соцсети)

Фигуру спустя пять месяцев после рождения ребенка продемонстрировала звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова в соцсетях. Об этом пишет Super. Речь идет о снимке в купальнике. В свои 29 знаменитость уже успела стать матерью дважды. Она воспитывает с фигуристом Ильей Авербухом дочку Лию и сына Льва.
Арзамасова принимает активное участие в спектаклях, а сейчас находится в отпуске. Юзеры уже оценили фотографию и пожелали селебрити хорошо отдохнуть, а также отметили ее потрясающую внешность.

«Так и не скажешь, что двоих родила», «Красавица», «Побольше таких ярких фото», — отметили пользователи.



Перед этим стало известно, какое мероприятие посетили Илья Авербух и Елизавета Арзамасова.

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