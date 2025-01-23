Лиза Арзамасова показала фигуру после родов

Фигуру спустя пять месяцев после рождения ребенка продемонстрировала звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова в соцсетях. Об этом пишет Super. Речь идет о снимке в купальнике. В свои 29 знаменитость уже успела стать матерью дважды. Она воспитывает с фигуристом Ильей Авербухом дочку Лию и сына Льва.