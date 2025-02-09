Тайные браки Дарьи Мельниковой, измены Смольянинова* и яркое возвращение после трех беременностей

Дарья Мельникова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Дарье Мельниковой — талантливой актрисе театра, кино и дубляжа — сегодня, 9 февраля, исполняется 33 года. Актриса стала популярной благодаря своей роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки».
В послужном списке актрисы уже более сорока работ, и она продолжает радовать публику новыми ролями. О личной жизни и творческом пути артистки читайте в материале «Радио 1».
Биография Дарьи Мельниковой
Детство и юность
Дарья Мельникова родилась 9 февраля 1992 года в городе Омске. Её отец был географом и работал на нефтеперерабатывающем заводе, а мать преподавала физику в местном университете.
С раннего детства Дарья проявляла интерес к искусству. В три года она начала заниматься в танцевальном коллективе «Жемчужинка», исполнявшем народные танцы. Параллельно с этим девочка училась в школе искусств до семи лет, а с пяти лет профессионально занималась балетом. До двенадцати лет она также посещала занятия по фортепиано.
В одиннадцать лет Дарья на год погрузилась в театральную студию, а с двенадцати лет выступала в танцевальных коллективах, исполняя джаз-модерн, хип-хоп и джаз.
После окончания школы экстерном Дарья поступила в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина, где обучалась актёрскому мастерству. В 2013 году она успешно завершила своё образование и начала профессиональную карьеру в театре и кино.
Начало карьеры
Дарья Мельникова (Фото: Инстаграм**@melnikovadsh)
Дарья Мельникова начала свой путь в актёрской профессии в 2006 году. На фестивале визуальных искусств в лагере «Орлёнок» она участвовала в постановке «Жемчужинка». Там её талант заметил Юрий Морозов, режиссёр, который был поражён её актёрским мастерством. Он сразу же предложил ей главную роль в детском фильме «Золушка 4х4. Всё начинается с желаний».
Дарья Мельникова в «Папиных дочках»
Дарья Мельникова получила престижную награду за лучшую женскую роль в детском фильме на фестивале «Киношок-2008» за свою работу в картине «Золушка 4х4». Это событие привлекло внимание режиссёров, и юную актрису пригласили на кастинг для сериала «Папины дочки». Мельникова успешно прошла отбор и получила роль Жени Васнецовой, что стало началом её творческого пути в Москве. Так, в возрасте пятнадцати лет, актриса уехала из родного города и отправилась в столицу, где началась её блестящая карьера в мире кино.
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Личная жизнь актрисы
Дарья Мельникова (Фото: Инстаграм** @melnikovadsh)
Отношения с Артуром Смольяниновым*
Дарья Мельникова — одна из тех актрис, которые редко делятся подробностями своей личной жизни. В 2013 году актриса сообщила общественности о своём бракосочетании с Артуром Смольяниновым*. Актеры познакомились во время съемок проекта «Гетеры майора Соколова». Избранник актрисы был старше ее на 9 лет, но это не помешало актерам создать семью. После свадьбы Дарья взяла фамилию мужа, что является большой редкостью в актерской среде. Свою девичью фамилию актриса оставила в качестве сценического псевдонима.
В октябре 2015 года у Дарьи Мельниковой родился сын, которого пара назвала в честь отца — Артуром, а в декабре 2018 года — ещё один ребенок, сын Марк. Материнство трудно далось актрисе, после первой беременности Дарья долгое время находилась в депрессии, а Артур Смолянинов* в это время увлекался алкоголем и завел женщину на стороне. После второй беременности отношения между супругам незадолго стали теплее, но когда Марку исполнилось 3 года, любовь окончательно угасла. В 2021 году супруги официально развелись. А после начала СВО Смолянинов* встал на сторону Украины и вовсе уехал из России.
Отношения с Романом Набатовым
В ноябре 2023 года, во время светской премьеры сериала «Волшебный участок», папарацци запечатлели знаменитость в компании нового ухажера. И только спустя полгода Мельникова сообщила, что тайно вышла замуж за актёра Романа Набатова и стала мамой в третий раз.
Фильмы с Дарьей Мельниковой
Дарья Мельникова — выдающаяся актриса, чьи работы неизменно привлекают внимание зрителей. В её фильмографии можно выделить несколько значимых проектов, которые подчеркивают её талант и разнообразие ролей:
• «Волшебный участок» — здесь она воплотила образ Лены.
• «Хочу не могу!» — роль Саши стала ещё одной яркой страницей в её карьере.
• «Синдром» — Карина, сыгранная Дарьей, запомнилась многим зрителям.
• «Предпоследняя инстанция-3» — в этом проекте она предстала в роли Люды.
• «Папины дочки. Новые-3» — Евгения Васнецова, которую она сыграла, добавила новые оттенки к её актерскому мастерству.
• «Король и Шут. Навсегда» — в этом фильме Дарья исполнит роль Вдовы, картина планируется к выходу в 2025 году.
Дарья Мельникова сейчас
Дарья Мельникова (Фото: Телеграм @melnikovanedsh)
Актриса, воспитывающая нескольких детей, продолжает свою карьеру в киноиндустрии. В настоящее время она участвует в работе над художественным фильмом «Король и Шут навсегда». Летом прошлого года Мельникова снималась во втором сезоне «Волшебного участка» и приняла участие в проекте «Геля» режиссёра Стаса Иванова. Весной продолжатся съёмки полнометражной ленты Максима Панфилова с рабочим названием «В парк-отеле «Облака» нет свободных мест».
Интересные факты
- Мельникова представляет во России французский бренд и активно участвует в фотосессиях и рекламных кампаниях для него.
- В 16 лет она вместе с другими участницами шоу была удостоена премии «Женщина года» от журнала Glamour.
- В 2022 году Дарья заняла 27-е место в списке 100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim.
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* Признан иноагентом в РФ
**соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ
Елена Генералова