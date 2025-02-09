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Тайные браки Дарьи Мельниковой, измены Смольянинова* и яркое возвращение после трех беременностей

Дарья Мельникова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Дарья Мельникова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Дарье Мельниковой — талантливой актрисе театра, кино и дубляжа — сегодня, 9 февраля, исполняется 33 года. Актриса стала популярной благодаря своей роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки».


В послужном списке актрисы уже более сорока работ, и она продолжает радовать публику новыми ролями. О личной жизни и творческом пути артистки читайте в материале «Радио 1».

Биография Дарьи Мельниковой


Детство и юность


Дарья Мельникова родилась 9 февраля 1992 года в городе Омске. Её отец был географом и работал на нефтеперерабатывающем заводе, а мать преподавала физику в местном университете.

С раннего детства Дарья проявляла интерес к искусству. В три года она начала заниматься в танцевальном коллективе «Жемчужинка», исполнявшем народные танцы. Параллельно с этим девочка училась в школе искусств до семи лет, а с пяти лет профессионально занималась балетом. До двенадцати лет она также посещала занятия по фортепиано.

В одиннадцать лет Дарья на год погрузилась в театральную студию, а с двенадцати лет выступала в танцевальных коллективах, исполняя джаз-модерн, хип-хоп и джаз.
После окончания школы экстерном Дарья поступила в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина, где обучалась актёрскому мастерству. В 2013 году она успешно завершила своё образование и начала профессиональную карьеру в театре и кино.

Начало карьеры


Дарья Мельникова (Фото: Инстаграм**@melnikovadsh)

Дарья Мельникова начала свой путь в актёрской профессии в 2006 году. На фестивале визуальных искусств в лагере «Орлёнок» она участвовала в постановке «Жемчужинка». Там её талант заметил Юрий Морозов, режиссёр, который был поражён её актёрским мастерством. Он сразу же предложил ей главную роль в детском фильме «Золушка 4х4. Всё начинается с желаний».

Дарья Мельникова в «Папиных дочках»


Дарья Мельникова получила престижную награду за лучшую женскую роль в детском фильме на фестивале «Киношок-2008» за свою работу в картине «Золушка 4х4». Это событие привлекло внимание режиссёров, и юную актрису пригласили на кастинг для сериала «Папины дочки». Мельникова успешно прошла отбор и получила роль Жени Васнецовой, что стало началом её творческого пути в Москве. Так, в возрасте пятнадцати лет, актриса уехала из родного города и отправилась в столицу, где началась её блестящая карьера в мире кино.

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Личная жизнь актрисы


Дарья Мельникова (Фото: Инстаграм** @melnikovadsh)


Отношения с Артуром Смольяниновым*


Дарья Мельникова — одна из тех актрис, которые редко делятся подробностями своей личной жизни. В 2013 году актриса сообщила общественности о своём бракосочетании с Артуром Смольяниновым*. Актеры познакомились во время съемок проекта «Гетеры майора Соколова». Избранник актрисы был старше ее на 9 лет, но это не помешало актерам создать семью. После свадьбы Дарья взяла фамилию мужа, что является большой редкостью в актерской среде. Свою девичью фамилию актриса оставила в качестве сценического псевдонима.

В октябре 2015 года у Дарьи Мельниковой родился сын, которого пара назвала в честь отца — Артуром, а в декабре 2018 года — ещё один ребенок, сын Марк. Материнство трудно далось актрисе, после первой беременности Дарья долгое время находилась в депрессии, а Артур Смолянинов* в это время увлекался алкоголем и завел женщину на стороне. После второй беременности отношения между супругам незадолго стали теплее, но когда Марку исполнилось 3 года, любовь окончательно угасла. В 2021 году супруги официально развелись. А после начала СВО Смолянинов* встал на сторону Украины и вовсе уехал из России.

Отношения с Романом Набатовым


В ноябре 2023 года, во время светской премьеры сериала «Волшебный участок», папарацци запечатлели знаменитость в компании нового ухажера. И только спустя полгода Мельникова сообщила, что тайно вышла замуж за актёра Романа Набатова и стала мамой в третий раз.


Фильмы с Дарьей Мельниковой


Дарья Мельникова — выдающаяся актриса, чьи работы неизменно привлекают внимание зрителей. В её фильмографии можно выделить несколько значимых проектов, которые подчеркивают её талант и разнообразие ролей:

• «Волшебный участок» — здесь она воплотила образ Лены.

• «Хочу не могу!» — роль Саши стала ещё одной яркой страницей в её карьере.

• «Синдром» — Карина, сыгранная Дарьей, запомнилась многим зрителям.

• «Предпоследняя инстанция-3» — в этом проекте она предстала в роли Люды.

• «Папины дочки. Новые-3» — Евгения Васнецова, которую она сыграла, добавила новые оттенки к её актерскому мастерству.

• «Король и Шут. Навсегда» — в этом фильме Дарья исполнит роль Вдовы, картина планируется к выходу в 2025 году.


Дарья Мельникова сейчас


Дарья Мельникова (Фото: Телеграм @melnikovanedsh)

Актриса, воспитывающая нескольких детей, продолжает свою карьеру в киноиндустрии. В настоящее время она участвует в работе над художественным фильмом «Король и Шут навсегда». Летом прошлого года Мельникова снималась во втором сезоне «Волшебного участка» и приняла участие в проекте «Геля» режиссёра Стаса Иванова. Весной продолжатся съёмки полнометражной ленты Максима Панфилова с рабочим названием «В парк-отеле «Облака» нет свободных мест».

Интересные факты


  • Мельникова представляет во России французский бренд и активно участвует в фотосессиях и рекламных кампаниях для него.
  • В 16 лет она вместе с другими участницами шоу была удостоена премии «Женщина года» от журнала Glamour.
  • В 2022 году Дарья заняла 27-е место в списке 100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim.

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* Признан иноагентом в РФ

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«Молодая девушка лет 70»: Шаляпин рассказал о трагической потере во время путешествия
09 февраля 2025, 18:48

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин отправился отдыхать на экзотические острова и, судя по всему, не в одиночку.
Артист поехал в морское путешествие. На место группы доставил катер. Всё прошло замечательно, однако для одной из туристов поездка обернулась серьёзной потерей.

«Приехали на этом чудесном катамаране. Единственное, он очень быстро мчал по волнам и девушка совсем молодая лет 70, которая сидела с нами, потеряла парик. Улетел. Но что делать, так бывает», – сообщил Шаляпин в своих соцсетях.
Организаторы различных шоу, которые приглашают Шаляпина к участию, нередко отмечали его способности легко и безобидно подшучивать над людьми. Также артист никогда не скрывал, что умеет находить общий язык с женщинами в возрасте. Он скрашивает им почтенные годы, а они в знак благодарности берут на себя его финансовое обеспечение.

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«Какая там личная жизнь?»: Алсу раскрыла, почему не ходит на свидания после развода
09 февраля 2025, 18:33

Алсу (фото: Instagram* @alsou_a)

Алсу сделала кокетливое признание о личном и рассказала, что поднимает ей настроение после развода.
Певица устроила яркую фотосессию в насыщенном розовом костюме. Она сделала красивую укладку мелкими волнами и нанесла гламурный макияж, акцентирующий внимание на широко распахнутых глазах. Алсу даже сделала маникюр в цвет своего наряда.

«Розовый всегда поднимает настроение! Может только мне, поскольку я «розовая вода» (Ал-су), а может, я просто в хорошем настроении», – поделилась исполнительница хита «Зимний сон».
Также певица обратилась к поклонникам, которые с нетерпением ждут выхода её новых песен. Она заверила, что совсем скоро порадует их музыкальными новинками. Алсу подчеркнула, что работает, не покладая рук: пишет новые песни, готовится к предстоящим концертам, снимает клипы и занимается танцами.

«Какая там личная жизнь? Некогда вообще. И даже в День всех влюбленных у меня концерт в Баку, а не свидание», – отметила в заключение Алсу.
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*запрещён в РФ
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«Я родила! Муж держал меня за руку»: молодая жена Курбана Омарова впервые стала мамой
09 февраля 2025, 18:16

Курбан Омаров и Валерия Мага (фото: Instagram* @zimamoscow)

23-летняя Валерия Мага сегодня поделилась своим счастьем – она впервые стала мамой. Жена Курбана Омарова призналась, что родила ещё 1 февраля.
Валерия рассказала, что рождение сына стало для неё чем-то невероятным, настоящим космосом.

Девушка поделилась, что Курбан присутствовал на родах.

«Всё произошло, словно в самом прекрасном сне... Я услышала первый крик своего сына! Мой муж был рядом, держал меня за руку. Спасибо, родной, с тобой я чувствовала себя так спокойно», – отметила Мага.
Валерия стала мамой впервые, а вот у Омарова родился уже третий ребёнок. В браке с Аллой Воденко у него родился сын, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.

О романе с Валерией Курбан рассказал в 2022 году. А в 2024-м они поженились. 25 августа стало известно о беременности девушки.

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*запрещён в РФ
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Выкидыш, депрессия и затворничество: жизнь единственной внучки Людмилы Гурченко покатилась по наклонной после романа с Прохором Шаляпиным
09 февраля 2025, 17:06

Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)

Единственная внучка певицы и актрисы Людмилы Гурченко после потери работы на телевидении посвятила себя воспитанию дочери. Ей пришлось столкнуться с предательством любимого человека, отсутствием средств и даже выкидышем. Не сумев справиться с трудностями, Елена Королева впала в депрессию, а утешение пыталась найти в отношениях с Прохором Шаляпиным.
Однако роман не принес Королевой ни радости, ни удовлетворения: после расставания с артистом Елена и вовсе ушла в тень. Что сейчас происходит со скандальной внучкой Людмилы Гурченко — в материале «Радио 1».

Подсидел родной отец

Со смерти Людмилы Гурченко прошло более двенадцати лет, однако ее дела семейные все еще находят отголоски в обсуждениях фанатов. Браки эстрадной певицы никогда не были полны счастья и любви — со всеми своими мужьями Гурченко прощалась без жалости.

Единственная дочь Гурченко появилась в 1959 году. Она родилась в браке актрисы со сценаристом и историком Борисом Андроникашвили. Людмила хотела, чтобы девочка продолжила ее дело, однако Мария предпочла медицину. На этой почве мать и дочь постоянно ссорились.

Новая волна конфликтов нахлынула, когда Маша в обход Гурченко заключила брак с мужчиной, который совсем не нравился актрисе. Между матерью и дочерью был серьезный разговор — из-за него Людмила и Мария окончательно отдалились друг от друга.

Дмитрий Медведев и Людмила Гурченко (Фото: kremlin.ru)

Вдалеке от Гурченко Мария родила сына Марка и дочь Елену. Потом дочь артистки столкнулась с ударом судьбы — 17-летний Марк скончался. Предварительно, причиной смерти назвали передозировку запрещенными препаратами.

О кончине внука сама Гурченко узнала от соседей — дочь настолько не желала иметь с матерью ничего общего, что умолчала о произошедшем.

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В отличие от Марии, с известной бабушкой Елена Королева поддерживала теплые отношения: даже после ее ухода из жизни внучка поминала актрису только добрым словом.

После смерти Гурченко начался раздел имущества. Желавшая обеспечить единственную внучку Людмила завещала ей почти все имущество, однако она вписала в документы и отца Елены.

Совершенно неожиданно для всех отец Королевой не захотел уступать собственной дочери наследство.

«У папы есть любовница из нашего подъезда, которая и ставит палки в колеса — она не дала нам договориться. Эта женщина со своими умыслами использует отношения с моим отцом. Я даже боюсь их пускать на дачу, чтобы не получилось, как в «Елене» Звягинцева. Она уже и к моей дочке подбирается. С папой я не разговариваю. Хотя он пытается наладить отношения, но доверия у меня к нему не осталось», — отмечала Королева в студии федеральных телеканалов.

Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)


Разборки за имущество длились почти шесть лет: только после затяжных конфликтов и встреч в суде родные смогли договориться.

Елене Королевой досталось две квартиры Гурченко в центре Москвы, загородный двухэтажный дом в Подмосковье и две машины.

Однако владеть имуществом эстрадной певицы Королевой пришлось недолго: после пандемии работавшая телеведущей Елена вдруг лишилась работы.

Чтобы хоть как-то получить деньги на пропитание в отсутствии работы, Елена решила продать имущество бабушки. Вот только и тут ее ждало разочарование — за все время не появилось ни одного желавшего приобрести квартиры или дачу.

Прохор Шаляпин и Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)

​Связь с Шаляпиным и потасовка с блогером

О проблемах Елены со спиртным уже давно ходят самые пугающие слухи. Женщина регулярно становилась участницей скандалов якобы будучи нетрезвой.

Говорили, Королева начала прикладываться к бутылке еще на позиции гостевого редактора на телевидении. Большая нагрузка, проблемы в личной жизни привели к тому, что внучка Гурченко стала топить свое горе в спиртном. Одна из подобных «алкогольных вечеринок» закончилась рукоприкладством — Королева подралась с блогером Ларой Фрост. Бизнесвумен подумала, что женщина флиртует с ее молодым человеком и напала первой.

«Я подошла к Руслану — обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией. Все! Почему я не могу этого сделать? Он в ответ меня тоже по-дружески обнял и поцеловал. Это нормальные, общепринятые жесты», — говорила тогда Елена изданию «Комсомольская правда».

Публика прозвала Королеву разбитной разведенкой и разлучницей и навесила на нее клеймо «третьей лишней».

«От осинки не родятся апельсинки»;

«Людмила Марковна в гробу вертится»;

«Оторопь берет. И это внучка Гурченко!» — писали люди в Сети.

Потом одинокая Королева закрутила роман с артистом Прохором Шаляпиным. К слову, романтические отношения между ними начинались, фактически, с дружбы, однако быстро превратились в нечто большее.

Елена Королева и Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)

Шаляпин отмечал, что они с Королевой нашли друг друга, поскольку оба считают себя «двумя одиночествами». Артист был вместе с подругой, когда внучка Гурченко находилась в розыске украденного видеоархива. Шаляпин и Королева и сами не поняли, как стали ближе.

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Люди судачили, что именно Прохор и был отцом ребенка, которого Королева ждала вплоть до третьего месяца беременности, но сам артист опровергал такую информацию. На фоне нервного стресса и иных расстройств Елена вдруг потеряла малыша.

И снова Королевой пришел на помощь Прохор Шаляпин, однако намекнул, что ни о каких романтических отношениях и речи быть не может.

«Лена в последнее время ведет себя странно. Я не исключаю, что из-за свадьбы Прохора. Возможно, ей очень плохо от того, что ее личная жизнь не сложилась. На Шаляпина у нее были надежды», — говорили о происходящем между Королевой и Шаляпиным в ближайшем окружении парочки.

Елена Королева c дочкой Таисией (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)

​Затворничество единственной внучки Гурченко

Проблемы с деньгами, предательство Шаляпина и потеря ребенка довели Елену до депрессии. Как говорил друг семьи певца Прохора Шаляпина, после того как внучку Гурченко, беременную, оставили все мужчины, Елена практически перестала покидать дом, не ведет публичную жизнь.

Королева перестала следить за своей внешностью и потихоньку набрала вес. Примерно четыре года назад женщина пыталась снова построить личную жизнь, но ничего не вышло.

«Работала из дома до июня. Сейчас я — содержанка. Вся надежда на моего мужчину», — отмечала Елена.

За своей единственной дочкой Таисия Королева пристально следит. Несколько раз внучка Гурченко предпринимала попытки передать ответственность за девочку отцу ребенка, однако Таисия наотрез отказалась жить с папой.

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«Да, я огромная»: Ида Галич показала фигуру в белье и раскрыла особенность своей беременности
09 февраля 2025, 17:00

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Вторую беременность Ида Галич не скрывала и сообщила о своём положении уже в конце первого триместра.
Первые кадры после объявления о беременности Галич сделала в ходе Недели моды в Париже. Тогда её живот был совсем небольшой. Сейчас блогер не выбирает ракурсы и одежду, которые бы скрывали беременность. Сегодня она опубликовала видео в нижнем белье.

«Для начала второго триместра я огромная. Я знаю», – подписала она пост, видимо, пытаясь опередить замечания недоброжелателей.
Ида Галич (фото: Instagram* @galichida)

Однако сейчас Иде явно не до негативных комментариев незнакомцев. Звезда собирает вещи в путешествие – летом она сообщала, что «летит исполнять мечту».

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*запрещён в РФ
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