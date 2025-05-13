Вера Брежнева заговорила о личной жизни: «Каждые два месяца новый бойфренд»

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм* @ververa)
Певица Вера Брежнева высказалась о своей бурной личной жизни. Она пошутила в разговоре с журналистами из Узбекистана, что у нее каждые два месяца новый бойфренд и рассмеялась. Кадры из интервью с Брежневой были опубликованы на YouTube-канале.
Брежнева редко беседует с представителями СМИ, а тем более высказывается о личной жизни. После развода с продюсером Константином Меладзе ее несколько раз видели с представителями мужского пола. А с одним из них она даже выкладывала фото в соцсетях, но не показывала его внешность.
Фанаты решили, что у Веры есть ухажеры. Она захотела ответить на слухи, но в форме шутки.
Певица подчеркнула, что сплетни окружают ее жизнь на протяжении всей карьеры. Одна из выдумок запомнилась ей больше всего. Около трех лет журналисты писали о том, что Вера беременна.
Экс-супруга Меладзе старается не обращать внимания на неприятные слухи о себе. В настоящее время она никак на это не реагирует, но раньше могла расстраиваться по этому поводу.
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Фанаты решили, что у Веры есть ухажеры. Она захотела ответить на слухи, но в форме шутки.
«У меня каждые два месяца новый бойфренд. Самые безумные слухи, причем реально необоснованные», — высказалась Брежнева.
Певица подчеркнула, что сплетни окружают ее жизнь на протяжении всей карьеры. Одна из выдумок запомнилась ей больше всего. Около трех лет журналисты писали о том, что Вера беременна.
Экс-супруга Меладзе старается не обращать внимания на неприятные слухи о себе. В настоящее время она никак на это не реагирует, но раньше могла расстраиваться по этому поводу.
«Если я реагирую, я могу посмеяться. Мы можем командой посмеяться. У меня было время, когда я немножко подзалипала на комментарии», — уточнила артистка.
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Ольга Енгалычева