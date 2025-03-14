Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова намекнула на развод

Екатерина Волкова (Фото: Telegram @ekaterinavolkovaactress)
Звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова намекнула на развод после 15 лет брака, написав интригующий пост в Telegram-канале.
«Сегодня случилось сразу два события, которые, похоже, разделят мою жизнь на «до» и «после». Знаете, то самое ощущение, когда понимаешь: дальше всё будет иначе. С одной стороны, шаг вперёд, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и лёгкая тревога», — написала Волкова.
К публикации она добавила фото с двумя паспортами.
Фото: Telegram @ekaterinavolkovaactressВолкова отметила, что перемены часто положительно влияют на человека, заставляют многое пересмотреть и стать сильнее.
Екатерина отметила, что подробности приведет позже, а пока попросила подписчиков «держать пальчики».
Поклонники сразу предположили, что актриса намекает на развод, другие решили, что речь идет о венчании, смене фамилии или переезде в другую страну.
Волкова предположения подписчиков комментировать не стала.
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