«Мы теряли сознание на похоронах»: Мария Кохно рассказала о прощании с Либерж Кпадону

Мария Кохно (Кадр из видео: Телеграм @marykohno888)
Бывшая участница «Дома-2» певица Либерж Кпадону внезапно скончалась год назад. Её коллега по проекту и подруга Мария Кохно вспомнила о том, как проходило прощание и похороны телезвезды.
Тело Либерж было обнаружено только через 41 день после её смерти. Хозяин квартиры, которую снимала Кпадону, пришёл проверить показания счётчиков и нашёл мёртвую девушку. В в студии ток-шоу «Пусть говорят» Мария рассказала, что была уверена, что её подруга уехала к родителям, чтобы восстановиться после стресса. Либерж собиралась удалить новообразование в лёгком, но потом передумала делать операцию.
Причиной смерти певицы эксперты назвали остановку сердца. Говорили, что к плачевному результату привело то, что девушка злоупотребляла алкоголем на фоне приёма сильных препаратов. Друзья говорили, что Либерж всегда старалась переживать трудные моменты в одиночестве. Она просила знакомых оставить ее и не беспокоить.
Либерж Кпадону (Кадр из видео: Телеграм @Libergikk)
Новость о гибели 40-летней звезды стала настоящим шоком для ее близких. Во время прощания с Кпадону ее друзья едва сдерживали эмоции.
Во время поминок друзья Либерж сделали несколько снимков, что тогда многих очень возмутило. Пользователи Сети сочли это неуместным. Мария пояснила, что Кпадону навсегда осталась в их памяти светлым и радостным человеком. Именно из уважения к её памяти её близкие и коллеги даже нашли в себе силы улыбнуться на фотографии, заключила Кохно.
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Причиной смерти певицы эксперты назвали остановку сердца. Говорили, что к плачевному результату привело то, что девушка злоупотребляла алкоголем на фоне приёма сильных препаратов. Друзья говорили, что Либерж всегда старалась переживать трудные моменты в одиночестве. Она просила знакомых оставить ее и не беспокоить.
Либерж Кпадону (Кадр из видео: Телеграм @Libergikk)
Новость о гибели 40-летней звезды стала настоящим шоком для ее близких. Во время прощания с Кпадону ее друзья едва сдерживали эмоции.
«Когда соседи говорят, что мы не забили тревогу... Ну извините! А сами-то что? Мы, когда хоронили Либерж, мы просто стоять рядом не могли! Мы теряли сознание! Неужели это нельзя было почувствовать?!» — возмущалась Кохно.
Во время поминок друзья Либерж сделали несколько снимков, что тогда многих очень возмутило. Пользователи Сети сочли это неуместным. Мария пояснила, что Кпадону навсегда осталась в их памяти светлым и радостным человеком. Именно из уважения к её памяти её близкие и коллеги даже нашли в себе силы улыбнуться на фотографии, заключила Кохно.
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Александр Бойцов