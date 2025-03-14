«Слепая была и ничего не видела»: Курбан Омаров обратился к недавно родившей жене Валерии

Валерия и Курбан Омаровы (Фото: Telegram @zimatut)
Супруга Курбана Омарова выложила в сеть видео, где муж выражает к ней свою любовь своеобразными словами, однако девушка призналась, что любит шутки своего избранника.
Так, Валерия опубликовала архивное видео из совместного путешествия. На кадрах девушка стоит замёрзшая с мороженым. Курбан был в восторге от этой сцены.
Сама же девушка отметила, что обожает юмор своего мужа.
Совсем недавно в семье Омаровых произошло важное событие – у них родился сын. Имя ребёнка супруги пока не раскрывают, но Валерия периодически делится эмоциями от материнства. У девушки это первый ребёнок, а у Курбана – третий. В браке с Аллой Воденко у него родился сын Омар, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.
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«Как такая красивая прибилась ко мне? Что, слепая была и ничего не видела? Как так получилось, что мне досталась?» — сказал Омаров.
Сама же девушка отметила, что обожает юмор своего мужа.
«А еще я невероятно рада, что сквозь года мы только приумножили наши чувства и с таким же трепетом относимся друг к другу!», — сообщила она подписчикам.
Совсем недавно в семье Омаровых произошло важное событие – у них родился сын. Имя ребёнка супруги пока не раскрывают, но Валерия периодически делится эмоциями от материнства. У девушки это первый ребёнок, а у Курбана – третий. В браке с Аллой Воденко у него родился сын Омар, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.
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Элина Позднякова