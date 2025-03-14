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«Слепая была и ничего не видела»: Курбан Омаров обратился к недавно родившей жене Валерии

Супруга Курбана Омарова призналась, что обожает шутки мужа
Валерия и Курбан Омаровы (Фото: Telegram @zimatut)

Валерия и Курбан Омаровы (Фото: Telegram @zimatut)

Супруга Курбана Омарова выложила в сеть видео, где муж выражает к ней свою любовь своеобразными словами, однако девушка призналась, что любит шутки своего избранника.
Так, Валерия опубликовала архивное видео из совместного путешествия. На кадрах девушка стоит замёрзшая с мороженым. Курбан был в восторге от этой сцены.
«Как такая красивая прибилась ко мне? Что, слепая была и ничего не видела? Как так получилось, что мне досталась?» — сказал Омаров.

Сама же девушка отметила, что обожает юмор своего мужа.

«А еще я невероятно рада, что сквозь года мы только приумножили наши чувства и с таким же трепетом относимся друг к другу!», — сообщила она подписчикам.

Совсем недавно в семье Омаровых произошло важное событие – у них родился сын. Имя ребёнка супруги пока не раскрывают, но Валерия периодически делится эмоциями от материнства. У девушки это первый ребёнок, а у Курбана – третий. В браке с Аллой Воденко у него родился сын Омар, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.

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Как складывается жизнь Константина Адаева после расставания с актрисой Екатериной Шпицей?
14 марта 2025, 10:15

Константин Адаев (Фото: ВКонтакте @id4200881)

Константин Адаев — имя, знакомое многим поклонникам кино и экшн-фильмов. Этот талантливый актер и каскадер завоевал признание благодаря своим ярким ролям и впечатляющим трюкам.
Его карьера наполнена захватывающими проектами, а личная жизнь привлекает внимание не меньше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Встреча на съемочной площадке

История любви Константина Адаева и актрисы Екатерины Шпицы началась на съемках фильма, где Екатерина исполняла одну из главных ролей, а Константин отвечал за постановку трюков. Их профессиональное сотрудничество быстро переросло в нечто большее — между молодыми людьми вспыхнули чувства, которые вскоре привели к официальной регистрации их отношений в ЗАГСе.

Семейная жизнь и сын Герман

В 2012 году в жизни пары произошло важное событие: Екатерина родила сына Германа. По словам Шпицы, Константин был не только хорошим мужем, но и замечательным отцом. Он активно участвовал в уходе за ребенком: кормил его, гулял с ним и даже менял подгузники — что, как известно, не всегда бывает характерно для мужчин.

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Развод и сохранение дружбы

Несмотря на все положительные моменты, в 2015 году пара приняла решение о разводе. Екатерина отметила, что они расстались друзьями и сохранили хорошие отношения ради общего сына. Это решение стало неожиданным для многих, ведь на первый взгляд их семья выглядела крепкой и счастливой.

Продолжение карьеры и личная жизнь

Сегодня Константин Адаев продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах, радуя зрителей своими выступлениями. В свободное время он уделяет внимание своему сыну, стараясь быть для него надежной опорой. Однако в личной жизни актера пока царит тишина. Константин пока не нашел ту единственную, с которой хотел бы создать новую семью.

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Во второй раз ставшая мамой актриса Анна Кошмал показала первые фото новорожденной дочери
Актриса из «Сватов» Анна Кошмал показала первые фото новорожденной дочери
14 марта 2025, 09:03

Анна Кошмал с дочерью Софией (Фото: Инстаграм* @smorkovkina)

Известная по съёмкам в сериале «Сваты» 30-летняя украинская актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой. В одной из больниц Киева она родила девочку, которую назвали Софией.
«Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограмма наконец на ручках! Мы безгранично счастливы! Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу — родители двоих детей», — написала артистка поклонникам в социальной сети.

Кошмал уже выписали из родильного дома. Молодая мама вернулась домой, где её встретили и поздравили родные и близкие. Анна опубликовала первые кадры пребывания новорожденной у себя дома.

Фото: Инстаграм* @smorkovkina

Никто из коллег по сериалу, сделавшему молодую украинскую актрису известной, не поздравил её. Дело в том, что три года назад она стала призывать Фёдора Добронравова, Олесю Железняк, Татьяну Кравченко и других поддержать её страну. Однако никто из партнёров по съёмочной площадке не отреагировал на политические выступления Кошмал. Тогда она заявила, что коллеги-артисты «дали всем нам большую пощёчину».

«Не знаю, откуда у нее это всё, кто ей там мозги промыл? Ничего не предвещало», — высказалась о своей экранной «внучке» Татьяна Кравченко, сыгравшая в телесериале бабушку героини Анны.

Высказался о политическом демарше Кошмал и режиссёр третьего сезона «Сватов» Эдуард Радзюкевич.

«Начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — заявил он.

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С внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова и его жены требуют 2,3 млн через суд
14 марта 2025, 08:38

Фото: iStock/Zolnierek

Певец Никита Пресняков оказался втянутым в судебный процесс, связанный с его супругой Аленой. Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», ростовский предприниматель подал иск в суд, требуя взыскать с Алены 2,3 миллиона рублей.
По имеющимся данным, у пары возникли проблемы с бизнес-партнером, с которым они совместно занимались установкой уличных тренажеров, в том числе по госконтрактам. Однако с 2022 года их бизнес начал терпеть убытки, что привело к конфликту между партнерами.

Алена Преснякова занимает должность генерального директора компании, а Никита и его партнер делят бизнес. Попытки решить возникшие проблемы мирным путем не увенчались успехом, что и стало причиной подачи иска. В данный момент пара проживает в США, где, вероятно, и будет рассматриваться дело.

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«Все меня должны хвалить, все будут на меня молиться»: Прохор Шаляпин рассказал об идеальном для себя семейном союзе
14 марта 2025, 04:57

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @aChaliapin)

Несмотря на желание Прохора Шаляпина завести семью и детей, его противоречивое мнение о браке может отпугнуть будущих избранниц. Певец признался, что не хочет расставаться с комфортом и ему не просто будет впустить суженную в свою московскую квартиру.
По словам Прохора, он предпочитает встречаться с девушками на нейтральной территории. При этом совместного проживания он всячески избегает.

«Я вообще считаю, что после секса нужно разойтись по разным кроватям — и спать. Некоторые спят вместе, это их личное дело. Я не критикую, если нравится людям лежать, храпеть, сопеть и прочее», — цитирует слова Прохора Starhit.

Также Шаляпин боится и ответственности в отношениях. Певец считает себя самодостаточной личностью и не хочет быть половинкой для кого-то. К тому же артист не хочет терять тот уровень комфорта, к которому привык.


О своей идеальной будущей избраннице Прохор рассуждает так:

«Мне нужна умная, во-первых. А если не очень умная, то во всяком случае здоровая и добрая. Такую я, как ни странно это прозвучит, но все-таки буду содержать».

Как объяснил сам Шаляпин, этот подход позволит ему сохранить свободу в отношениях. Артист желает быть хозяином и тем человеком, чьи решения в браке будут всегда исполняться.

«Я в доме должен быть хозяином. Я должен быть свободным человеком, должен всем управлять, должен сам все решать. Все меня должны хвалить, потому что внимания я буду уделять всем мало. А из-за того, что даю деньги, все будут на меня молиться».

Певец поделился своими страхами о создании семьи с влиятельной женщиной. По его словам, такие девушки могут мстить своим бывшим. К тому же ребенок станет тем фактором, с помощью которого жена будет управлять певцом.

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«Мои дети конкретно офигели»: Айза поделилась ошибками, которые допустила при воспитании сыновей

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«Мои дети конкретно офигели»: Айза поделилась ошибками, которые допустила при воспитании сыновей
14 марта 2025, 02:35

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза воспитывает сыновей от двух разных мужчин. Отцами мальчиков являются рэпер Гуф и серфер Дмитрий Анохин. Сама блогер говорит, что хотела стать другом для детей, но в итоге утратила авторитет в их глазах.
Как пишет Starhit, Айза сожалеет о выбранной ей модели воспитания. В результате сыновья перестали воспринимать серьезный тон матери. На фоне своих ошибок блогер советует быть для детей в первую очередь родителем, а уже потом другом.

«Я совершила одну огромную ошибку в воспитании детей — позволила им стать моими друзьями. Мне казалось, что это правильно. Сейчас я пожимаю плоды вот этого неправильного, деструктивного даже, можно сказать, пунктика. Сейчас, конечно же, мы стараемся все перевернуть с головы на ноги, потому что мои дети конкретно офигели», — говорит Айза.

Девушка заявляет, что для детей необходимо быть авторитетом. К тому же блогер советует наказывать своего ребенка, так как иначе родитель рискует потерять контроль. Сама Айза призналась, что пренебрегала наказаниями.

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Свои ошибки девушка объясняет инфантильным поведением и жизненными обстоятельствами. С последним она связывает опыт с первым супругом Гуфом, который часто пропадал на гастролях и злоупотреблял запрещенными веществами. После пяти лет отношений Айза рассталась с артистом. Далее блогеру пришлось самой зарабатывать на жизнь и обеспечивать сыну комфортные условия.

«Мой старший ребенок принял на себя роль родителя, и он уже в 14 лет с тревожным расстройством, потому что у мамы не было никакого графика, потому что моя работа начиналась в пять утра, заканчивалась в три ночи. Абсолютно ненормированный сон, график. Дети ложатся, когда хотят. Это ощущение небезопасности. Плюс частое отсутствие из-за работы, так как я мать-одиночка, дома дети остаются с няней», — поделилась Айза.

Со вторым мужем Дмитрием Анохиным совместная жизнь также не сложилась. Развод сопровождался скандалами и взаимными оскорблениями в соцсетях. В довесок были споры насчет совместного салона красоты.

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Научившись на своих ошибках Айза призналась, что стала больше уделять времени семье. Благодаря этому ей удалось вернуть авторитет сыновей. Сейчас старшему Сэму исполнится уже 15 лет, а младший Элвис отпраздновал в октябре 8—летие.

«Быть мамой, той мамой, которой я сейчас являюсь, родителем, авторитетом, взрослым, быть домом вне дома, когда ты являешься целым миром для этих детей — очень сложно. Слава богу, есть успехи. Но ко всему добавился переходный возраст. У нас происходит сепарация со старшим сыном. Она очень сложная, потому что мы с ним умудрились пережить кучу всяких ситуаций, мы были и без дома, и развод, и все остальное», — рассказала Айза на YouTube-канале «Цифровой психолог Вера Ганеева».

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