Аборт от любовника и роман с актером? Сокровенные тайны звезды сериала «Кухня» Елены Подкаминской

Елена Подкаминская (Фото: Инстаграм* @podkaminskaya_official)
Елену Подкаминскую многие знают по сериалам «Кухня» и «Жена олигарха». Зрителю интересно наблюдать не только за ее творческими успехами, но и за семейными.
О том, как живет сегодня актриса Елена Подкаминская — в материале «Радио 1».
Елена Подкаминская родилась 10 апреля 1979 года в Москве. Ее отец, Илья Михайлович Подкаминский, руководил камерным оперным театром «Камерата» в МГУ, в 1995 году создал колледж искусств в подмосковной Щербинке, с 2014 года является главой администрации поселения Роговское. Мать звезды, Светлана Евгеньевна Подкаминская, руководит музыкальной студией «Радуга» во Дворце культуры Щербинки.
В детстве Елена занималась танцами, музыкой, а также посещала театральную студию. По словам Подкаминской, она захотела стать актрисой в 16 лет.
Во время поступления девушка провалила прослушивание сначала в одном театральном вузе, а потом и в другом. Стоит отметить, что именно отец подобрал для дочки нужные слова, которые дали силы для решающего шага. В результате Елена поступила в Театральное училище имени Щукина, которое окончила в 2001 году. Училась на курсе Александра Ширвиндта.
Окончив учебное заведение, выпускница попала в труппу Театра Сатиры, в котором она прослужила 17 лет. На сцене Подкаминской с блеском удавались разные образы.
В Театре Сатиры актриса играла в спектаклях «Таланты и поклонники», «Средства от наследства», «Слишком женатый таксист», «Кабала святош», «Хомо Эректус» и других. Сегодня Елену можно увидеть в спектакле «Неосторожная актриса» в Театра имени Евгения Вахтангова.
Дебют Подкаминской в кино состоялся в 2002 году. Ее первой работой стал проект Сергея Урсуляка «Неудача Пуаро», где Елена сыграла роль Урсулы Борн, однако участие в этой киноленте не принесло актрисе успеха. Затем последовали работы в «Адъютантах любви», «Ночных сестрах» и «Братьях Карамазовых». Первую узнаваемость артистка получила, сыграв супруги Леши в комедии «О чем говорят мужчины».
Всероссийскую славу Подкаминской принесла роль арт-директора ресторана «Клод Моне» Виктории Сергеевны Гончаровой в комедийном сериале «Кухня», который вышел в 2012 году. В то время «Кухня» стала одним из самых успешных проектов на российском телевидении.
В годы трансляции сериала актриса также принимала участие в нескольких телепроектах. В 2013 году она вместе с Андреем Карповым заняла первое место в шоу «Танцы со звездами». Спустя год участвовала в телевизионном проекте «Ледниковый период» в паре с Петром Чернышевым. На шоу они завоевали приз зрительских симпатий.
В 2019 году стартовал показ сериала «ИП Пирогова» с Подкаминской в главной роли. В 2021 году актриса появилась в комедийном сериале «Жена олигарха». В 2022 году вышел сериал «Ева, рожай!» с участием артистки в главной роли.
К 2024 году Елена Подкаминская снялась примерно в 60 проектах.
С 2009 года по 2015 год актриса состояла в браке с бизнесменом Александром Пляцевым. В этом союзе у них родилась дочь Полина (2010).
В 2017 году артистка вышла замуж за предпринимателя Дениса Гущина. В том же году у пары появилась дочь Ева. В феврале 2020 года Елена родила сына Александра.
История с актером Марком Богатыревым, который исполнил роль повара Максима Лаврова в сериале «Кухня», также причастна к личной жизни Подкаминской. После третьего сезона знаменитого проекта в прессе появились новости о госпитализации Богатырева. По словам артиста, из-за плотного графика съемок и хронического недосыпа он страдал от депрессии и едва не наложил на себя руки. Многие подозревали, что одной из причин подавленности актера могла стать безответная любовь к Елене. Или же — неудачный финал романа с ней…
Ситуация осложнялась тем, что Подкаминская в тот момент была замужем. Когда же в 2015-м брак распался, сплетники заявляли, это произошло якобы из-за интрижки с Марком. Ходили слухи и об аборте актрисы, который, по мнению окружающих, мог спровоцировать разрыв с актером. Однако сама Подкаминская никак не комментировала возможный роман с коллегой.
В 2017 году успешная актриса стала многодетной мамой.
Поклонникам оставалось лишь удивляться, как звезде удается безупречно выглядеть и совмещать карьеру с материнством.
Подкаминская подчеркивала, что не видит себя вне семейных забот и материнского контроля, даже на съемках держит руку на пульсе и звонит домой между кадрами. Елена считает себя по-настоящему счастливым человеком. Актриса ведет здоровый образ жизни: она полностью отказалась от употребления алкоголя, регулярно занимается йогой и следит за питанием.
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Биография
Елена Подкаминская родилась 10 апреля 1979 года в Москве. Ее отец, Илья Михайлович Подкаминский, руководил камерным оперным театром «Камерата» в МГУ, в 1995 году создал колледж искусств в подмосковной Щербинке, с 2014 года является главой администрации поселения Роговское. Мать звезды, Светлана Евгеньевна Подкаминская, руководит музыкальной студией «Радуга» во Дворце культуры Щербинки.
«У меня родители необыкновенные. <...> Они — мой главный пример мудрости, добра и терпения. Семья — моя банда и мой тыл. И я рада, что они всегда и во всем мне помогают, поддерживают и вдохновляют», — отмечала актриса.
Елена Подкаминская с родителями (Фото: Инстаграм* @podkaminskaya_official)
В детстве Елена занималась танцами, музыкой, а также посещала театральную студию. По словам Подкаминской, она захотела стать актрисой в 16 лет.
Во время поступления девушка провалила прослушивание сначала в одном театральном вузе, а потом и в другом. Стоит отметить, что именно отец подобрал для дочки нужные слова, которые дали силы для решающего шага. В результате Елена поступила в Театральное училище имени Щукина, которое окончила в 2001 году. Училась на курсе Александра Ширвиндта.
Карьера
Окончив учебное заведение, выпускница попала в труппу Театра Сатиры, в котором она прослужила 17 лет. На сцене Подкаминской с блеском удавались разные образы.
В Театре Сатиры актриса играла в спектаклях «Таланты и поклонники», «Средства от наследства», «Слишком женатый таксист», «Кабала святош», «Хомо Эректус» и других. Сегодня Елену можно увидеть в спектакле «Неосторожная актриса» в Театра имени Евгения Вахтангова.
Елена Подкаминская (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
Дебют Подкаминской в кино состоялся в 2002 году. Ее первой работой стал проект Сергея Урсуляка «Неудача Пуаро», где Елена сыграла роль Урсулы Борн, однако участие в этой киноленте не принесло актрисе успеха. Затем последовали работы в «Адъютантах любви», «Ночных сестрах» и «Братьях Карамазовых». Первую узнаваемость артистка получила, сыграв супруги Леши в комедии «О чем говорят мужчины».
Всероссийскую славу Подкаминской принесла роль арт-директора ресторана «Клод Моне» Виктории Сергеевны Гончаровой в комедийном сериале «Кухня», который вышел в 2012 году. В то время «Кухня» стала одним из самых успешных проектов на российском телевидении.
«Роль Виктории Сергеевны в "Кухне" стала для меня ролью «на сопротивление». При всей ее эмоциональности и трепетности Виктория Сергеевна достаточно прагматичная и бескомпромиссная особа. Я совсем не такая», — вспоминала артистка.
В годы трансляции сериала актриса также принимала участие в нескольких телепроектах. В 2013 году она вместе с Андреем Карповым заняла первое место в шоу «Танцы со звездами». Спустя год участвовала в телевизионном проекте «Ледниковый период» в паре с Петром Чернышевым. На шоу они завоевали приз зрительских симпатий.
В 2019 году стартовал показ сериала «ИП Пирогова» с Подкаминской в главной роли. В 2021 году актриса появилась в комедийном сериале «Жена олигарха». В 2022 году вышел сериал «Ева, рожай!» с участием артистки в главной роли.
К 2024 году Елена Подкаминская снялась примерно в 60 проектах.
Личная жизнь
С 2009 года по 2015 год актриса состояла в браке с бизнесменом Александром Пляцевым. В этом союзе у них родилась дочь Полина (2010).
В 2017 году артистка вышла замуж за предпринимателя Дениса Гущина. В том же году у пары появилась дочь Ева. В феврале 2020 года Елена родила сына Александра.
Слухи о романе на площадке
История с актером Марком Богатыревым, который исполнил роль повара Максима Лаврова в сериале «Кухня», также причастна к личной жизни Подкаминской. После третьего сезона знаменитого проекта в прессе появились новости о госпитализации Богатырева. По словам артиста, из-за плотного графика съемок и хронического недосыпа он страдал от депрессии и едва не наложил на себя руки. Многие подозревали, что одной из причин подавленности актера могла стать безответная любовь к Елене. Или же — неудачный финал романа с ней…
«Лена — прекрасная женщина и талантливая актриса. У актеров случается, что отношения партнеров в кино перетекают в реальную жизнь. Была влюбленность, с моей стороны — просто огромная. Но эта история касается только нас. Скажу одно: сейчас мы находимся в замечательных дружеских отношениях. Нормально общаемся, можем пошутить, посмеяться. И смотрим в будущее с надеждой. Все будет хорошо — и у нее, и у меня», — комментировал Богатырев.
Ситуация осложнялась тем, что Подкаминская в тот момент была замужем. Когда же в 2015-м брак распался, сплетники заявляли, это произошло якобы из-за интрижки с Марком. Ходили слухи и об аборте актрисы, который, по мнению окружающих, мог спровоцировать разрыв с актером. Однако сама Подкаминская никак не комментировала возможный роман с коллегой.
Многодетная мама
В 2017 году успешная актриса стала многодетной мамой.
«Я была уверена, что родится дочка. Лежу на УЗИ и вдруг вижу вот это место... У меня так сердце екнуло! Я спрашиваю: "А пол какой?". Врач говорит: "Мальчик". У меня было ощущение, что я получила "Оскар" или выиграла Олимпиаду. Конечно, я хотела и звала сынка. Думала: "Интересно воспитать настоящего мужчину"», — делилась звезда в YouTube-проекте Peopletalk TV.
Елена Подкаминская с родителями (Фото: Инстаграм* @podkaminskaya_official)
Поклонникам оставалось лишь удивляться, как звезде удается безупречно выглядеть и совмещать карьеру с материнством.
«Да, я не сплю! Такой опции в моей жизни нет. Если раньше я могла четко определить границу между днем и ночью, то за последние пять лет материнства она исчезла, появилось ощущение непрерывности. И удивительное дело, не могу отучить себя не хотеть спать», — говорила Елена.
Подкаминская подчеркивала, что не видит себя вне семейных забот и материнского контроля, даже на съемках держит руку на пульсе и звонит домой между кадрами. Елена считает себя по-настоящему счастливым человеком. Актриса ведет здоровый образ жизни: она полностью отказалась от употребления алкоголя, регулярно занимается йогой и следит за питанием.
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