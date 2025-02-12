«Рискованная ситуация»: Гинеколог дала неожиданные советы по беременности Иде Галич

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Российская телеведущая, певица, блогер Ида Галич рассказала, что находится в начале второго триместра беременности, и ее растущий живот пока не влияет на жизнь. Блогер сообщила, что она не отказывает себе в перелетах, путешествиях, показах и выходах в свет.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что если женщина много двигается, путешествует, занимается любимым делом, выражает себя — это говорит о том, что ее самочувствие нормально, однако есть нюансы.
Она подчеркнула, что к себе нужно относиться очень бережно, в том числе во время гастролей и перелетов.
По ее словам, беременным женщинам в возрасте 30+ лучше ограничить перелеты, потому что в это время организм теряет много жидкости.
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«То, что женщина себя чувствует хорошо, совсем не значит, что хорошо себя чувствует плод. И это предмет для обсуждения с врачом. Женский организм не чувствует, что происходит внутриутробно. Да, ребенок может чуть чаще шевелиться, может быть беспокойным внутри, стучать ножками в разные места. Но за этим всем должен наблюдать врач», — объяснила гинеколог.
Она подчеркнула, что к себе нужно относиться очень бережно, в том числе во время гастролей и перелетов.
«Второй триместр более благоприятен с точки зрения того, что плацента работает, ребенок развивается внутриутробно, однако чем больше становится плод, тем, конечно, менее удобно находиться жестком кресле самолета. То есть нужно найти правильную позицию, подложить подушечку под поясницу», — отметила эксперт.
По ее словам, беременным женщинам в возрасте 30+ лучше ограничить перелеты, потому что в это время организм теряет много жидкости.
«Врачи я думаю, ей сказали ограничить полеты, чтобы исключить возможные рискованные ситуации. В полете нужно восполнять норму жидкости маленькими глоточками обычной воды, но могут быть такие ситуации, что при втором триместре женщина страдает от отеков, и ей нежелательно пить много воды — тоже стоит обсудить с врачом», — дала рекомендации Любовь Ерофеева.
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Анастасия Панченко