Звезду «Интернов» Александра Ильина экстренно прооперировали

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Вокалисту российской панк-группы «План Ломоносова» и актеру Александру Ильину сделали экстренную операцию после госпитализации с аппендицитом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Актер, известный по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны», попал в больницу после того, как пожаловался на резкие боли в животе. Его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где подтвердили аппендицит.
Согласно информации канала, операция по удалению аппендицита прошла планово. В настоящий момент Ильин восстанавливается в своей палате.
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