Рэпера Гуфа и его экс-жену Айзу захотели лишить родительских прав из-за скандалов с наркотиками

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
По этим причинам знаменитостей хотят проверить на то, как они исполняют родительские обязанности.
Айза и Алексей Долматов поженились в 2008 году. Спустя два года у них родился сын Сэм. Однако супруги развелись в 2013 году. Причиной расставания, как неоднократно заявляла Айза, стали измены Гуфа и его пагубные привычки.
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