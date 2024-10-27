«Обкололи и заперли в психушке»: Друг Плаксиной рассказал, что Успенская отправила свою дочь в психбольницу

Рэпер Алишер Моргенштерн поднял стоимость своего выступления на корпоративе с 9 до почти 15 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что ценник вырос до 14,9 миллионов рублей, но артист обещает организаторам 20% скидки, если те быстро согласуют его выступление.