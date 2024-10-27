«Обкололи и заперли в психушке»: Друг Плаксиной рассказал, что Успенская отправила свою дочь в психбольницу

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
По словам мужчины, в момент исчезновения Плаксина находилась у него в Израиле. Александр рассказал, что к нему в квартиру ворвались «два бугая», направленные известной певицей, чтобы забрать Татьяну.
Он пояснил, что «люди Успенской» провели в его квартире несколько дней в ожидании рейса в Россию. В это же время они делали Плаксиной уколы, от которых у женщины шла кровь. Когда Татьяна вернулась в Москву, с Александром связалась Успенская и сообщила, что отправила Плаксину на лечение в психиатрическую больницу.
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