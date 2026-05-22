Звезду сериала «Солдаты» Алексея Маклакова экстренно госпитализировали

Алексей Маклаков

Звезду сериала «Солдаты» Алексея Маклакова экстренно госпитализировали с острым панкреатитом. Об этом пишет Mash.



У актёра возникли сильные боли в животе, а анализы выявили серьёзное воспаление. В течение недели он находился в стационаре, где ему назначили строгую диету, исключив все вредные продукты. Одновременно с этим знаменитости вводили мощные антибиотики и контролировали артериальное давление, так как у Алексея Константиновича диагностирована гипертония.

После улучшения состояния 65-летнего Маклакова выписали домой под амбулаторное лечение. В начале мая он был удостоен звания заслуженного артиста России.

Екатерина Коршунова

