Звезду сериала «Солдаты» Алексея Маклакова экстренно госпитализировали
Звезду сериала «Солдаты» Алексея Маклакова экстренно госпитализировали с острым панкреатитом. Об этом пишет Mash.
У актёра возникли сильные боли в животе, а анализы выявили серьёзное воспаление. В течение недели он находился в стационаре, где ему назначили строгую диету, исключив все вредные продукты. Одновременно с этим знаменитости вводили мощные антибиотики и контролировали артериальное давление, так как у Алексея Константиновича диагностирована гипертония.
После улучшения состояния 65-летнего Маклакова выписали домой под амбулаторное лечение. В начале мая он был удостоен звания заслуженного артиста России.
