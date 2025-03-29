«Любит Россию и не поддерживает Зеленского»: Юрий Куклачёв высказался о патриотизме Аллы Пугачёвой

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)
Юрий Куклачёв вступился за Аллу Пугачёву, которую хотят лишить всех почётных званий. Народный артист РСФСР убеждён, что Россия по-прежнему дорога певице, которая когда-нибудь обязательно сюда вернётся.
«Я считаю, что Алла Борисовна Пугачева – настоящий патриот своей страны. Она любит Россию, она любит народ, она живёт с мыслями о том, что у неё остаются преданные поклонники, преданные друзья и те люди, которые её просто любят. Алла Борисовна не поддерживает нацистский режим Зеленского», – заявил дрессировщик в беседе с «КП-Петербург».Куклачёв заявил, что шумиха вокруг Примадонны раздута беспрецедентно, однако через некоторое время всё должно улечься.
Артист напомнил, что Пугачёва является народной артисткой России, и выразил надежду, что совсем скоро певица вернётся на Родину.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова