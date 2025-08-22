13 жителей Раменского получили памятные знаки «Всё для Победы»

22 августа 2025, 15:58

Жителей Раменского округа наградили памятным знаком «Всё для Победы» за борьбу с фашизмом и неофашизмом. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.





Среди награждённых – 13 человек. Награды вручали руководители Гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников и Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.



После церемонии состоялась погрузка машин фронтовых волонтёров гумконвоя «Раменское». Он снова отправился в зону СВО, чтобы доставить бойцам необходимое.

«На этот раз мы направляемся в Курскую, Белгородскую и Луганскую области. Заедем к парням на Сватовское направление, в Рубежное и Северодонецк», – поделился Лубошников.