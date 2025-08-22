13 жителей Раменского получили памятные знаки «Всё для Победы»
Жителей Раменского округа наградили памятным знаком «Всё для Победы» за борьбу с фашизмом и неофашизмом. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.
Среди награждённых – 13 человек. Награды вручали руководители Гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников и Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.
После церемонии состоялась погрузка машин фронтовых волонтёров гумконвоя «Раменское». Он снова отправился в зону СВО, чтобы доставить бойцам необходимое.
«На этот раз мы направляемся в Курскую, Белгородскую и Луганскую области. Заедем к парням на Сватовское направление, в Рубежное и Северодонецк», – поделился Лубошников.В погрузке машин традиционно участвовали не только фронтовые волонтёры, но и курсанты ВПК «Высота», родные бойцов, ветераны боевых действий, представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.
Помощь для участников спецоперации – адресная. Конвой везёт ребятам воду, хлеб, продукты, спецсредства, медикаменты, электроинструменты, стройматериалы, и, конечно же, детские письма.
Они всегда согревают души фронтовиков, напоминая, что в тылу о них помнят и ждут домой.