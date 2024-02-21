2,5 тыс. участников СВО и членов их семей получили помощь психологов в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Психологическую помощь в Московской области получили около 2,5 тысяч участников спецоперации и членов их семей. Такой статистикой поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что президент ранее предложил сделать работу с психологами для вернувшихся из зоны СВО обязательной.
В пресс-службе Мособлдумы напомнили, куда обратиться за бесплатной психологической помощью военным и их семьям. Фонд «Защитники Отечества» располагается по адресу: Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон 8 (498) 602-00-23.
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Найти адреса центров помощи можно на карте.
Телефон горячей линии по оказанию психологической помощи: 122-6.
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«В Московской области эта работа активно ведётся. У нас более двух тысяч участников СВО и их семей получили бесплатную психологическую помощь в центрах поддержки. Ещё 350 психологических консультаций провели в филиале фонда «Защитники Отечества», – отметил подмосковный парламентарий.
Фаевская поздравила бойцов СВО
Найти адреса центров помощи можно на карте.
Телефон горячей линии по оказанию психологической помощи: 122-6.
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Лора Луганская