Отличившимся в Авдеевке российским бойцам вручили госнаграды

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил награды военным, отличившимся в ходе боев за Авдеевку. Об этом информирует Минобороны России, пишет ТАСС.
Герасимов вручил бойцам ордена Мужества и медали «За отвагу». Он выразил благодарность солдатам за доблесть и мужество, проявленные в бою за город в ДНР.
В ночь на 17 февраля главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о выводе войск из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что решение оставить город было принято, чтобы сохранить жизни людей.
Читайте также:
NYT: При отступлении из Авдеевки в плен могло попасть до 1000 украинских военных
Алина Юрчак