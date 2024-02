Отличившимся в Авдеевке российским бойцам вручили госнаграды

«Когда вошли в администрацию Авдеевки, мы попросили командование, чтобы нам доставили флаг. Его передали нам по воздуху и сбросили с квадрокоптера. Когда мы установили полотнище, почувствовали, что это был исторический момент, прямо до мурашек», – рассказал командир штурмовой группы с позывным «Артист».





При отступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Авдеевки до тысячи солдат могли попасть в плен. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на оценки самих украинских военных, а также высокопоставленных западных чиновников. Последние считают, что вывод украинских войск из Авдеевки был плохо спланирован. Ситуация, как пишет The New York Times, усугублялась тем, что российские войска окружили город почти с трех сторон. Кроме того, во время отхода были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен или оставались ранеными и убитыми на поле боя, рассказали военные.Ранее украинский бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский признал, что часть солдат ВСУ сдалась в плен при отступлении из Авдеевки. Российские войска взяли город под свой полный контроль 17 февраля. Украинский президент Зеленский одобрил отход частей ВСУ из Авдеевки. По его словам, россияне теряли много бойцов при штурме, но у них было численное превосходство, поэтому украинцы не выстояли.NYT: При отступлении из Авдеевки в плен могло попасть до 1000 украинских военных В Пентагоне заявили, что Авдеевка является предвестником новых поражений ВСУ