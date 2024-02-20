Фаевская поздравила бойцов СВО с наступающим Днём защитника Отечества

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в преддверии 23 февраля поздравила с наступающим праздником участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Вместе с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольгой Ермаковой и директором благотворительного фонда «Линия сердца» Валентиной Шумиловой Фаевская посетила Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского в Красногорске. Там лечатся военнослужащие, получившие ранения в ходе СВО.
Отдельную благодарность правозащитник выразила врачам за их труд и помощь каждому пациенту.
Читайте также:
Подмосковный омбудсмен Фаевская пригласила правозащитников к участию в конкурсе
Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права инвалида
Фаевская помогла восстановить право на образование детям приезжего из Таджикистана
«Мы посетили одно из терапевтических отделений, где проходят лечение наши бойцы. Каждому вручили небольшой подарок, оставили контакты, чтобы в случае возникших вопросов ребята знали, куда можно обратиться за помощью. Главное, чтобы наши бойцы как можно быстрее восстанавливались», – поделилась Фаевская.
«Пришли рассказать нашим защитникам, жителям как Московской области, так и других регионов, о поддержке государства фондом. После лечения они смогут обратиться к нам или в филиал по месту проживания, чтобы получить все меры поддержки», – отметила Ермакова.Госпиталь был основан более 55 лет назад. Сегодня это многопрофильное специализированное лечебно-профилактическое учреждение Минобороны с большим потенциалом для научно-практической работы. Там наработан уникальный опыт помощи раненым, пострадавшим, а также больным с любой патологией высокой категории сложности.
Читайте также:
Подмосковный омбудсмен Фаевская пригласила правозащитников к участию в конкурсе
Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права инвалида
Фаевская помогла восстановить право на образование детям приезжего из Таджикистана
Лора Луганская