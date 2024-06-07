28 украинских беспилотников атаковали территорию РФ минувшей ночью

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Минувшей ночью над территорией России дежурные средства противовоздушной обороны сбили или перехватили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что над Крымом было сбито или перехвачено 11 вражеских беспилотников, ещё восемь ликвидировано над акваторией Азовского моря. Кроме того, шесть украинских дронов сбили в небе над Краснодарским краем, два — в Белгородской области и один БПЛА – в Ростовской области.
Ранее стало известно, что система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в 20 километрах от Луганска.
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Элина Позднякова