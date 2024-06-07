28 украинских беспилотников атаковали территорию РФ минувшей ночью

Ввоенные ВСУ в ходе проведения президентских выборов в России в марте использовали беспилотники, оснащенные фосфорными боеприпасами, для обстрелов мирного населения в районе города Энергодар в Запорожской. Об этом рассказал командир одного из подразделений 1197-го полка ВС России в разговоре с РИА Новости.