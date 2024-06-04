Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью

Фото: iStock/e-crow
В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над территорией Курской области.
В военном ведомстве уточнили, что системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки со стороны противника в 13:00 мск. Другие подробности не сообщаются.
Ранее стало известно, что во время освобождения Нетайлово в ДНР военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск дважды поднимали флаг своего подразделения на здании администрации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Применение российской «Мальвы» показали на видео
Профессор Робертс: украинский конфликт находится в финальной фазе
«Лягушка-убийца», «Бастионы» бьют объекты ВСУ, продвижение ВС РФ: Последние новости СВО
Ранее стало известно, что во время освобождения Нетайлово в ДНР военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск дважды поднимали флаг своего подразделения на здании администрации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Применение российской «Мальвы» показали на видео
Профессор Робертс: украинский конфликт находится в финальной фазе
«Лягушка-убийца», «Бастионы» бьют объекты ВСУ, продвижение ВС РФ: Последние новости СВО
Екатерина Коршунова