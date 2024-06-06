За ночь ПВО России сбили 19 БПЛА ВСУ и одну противокорабельную ракету «Нептун»

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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в Крыму, ещё шесть — в Белгородской области. Также уничтожена противокорабельная ракета «Нептун» в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
При этом уточняется, что ещё шесть вражеских дронов сбили в небе над Белгородской областью. Кроме того, ликвидирована одна противокорабельная ракета «Нептун» в Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июня над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбили пять дронов. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Элина Позднякова