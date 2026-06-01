75 видов льгот и поддержка семей: как в Подмосковье помогают контрактникам ВС РФ?
Для военнослужащих, проходящих контрактную службу в Вооружённых силах России и проживающих в Московской области, а также для членов их семей предусмотрен обширный комплекс мер социальной поддержки. Всего действует 75 видов помощи, из которых 32 реализуются исключительно на региональном уровне.
Помимо федеральных выплат и единовременных денежных пособий, контрактники могут рассчитывать на дополнительные социальные гарантии. Для иностранных граждан, заключивших контракт на военную службу, предусмотрена упрощённая процедура получения российского гражданства.
Отдельное внимание в Подмосковье уделяется ветеранам боевых действий. Для них доступны бесплатные социальные услуги, а также лечение и восстановление в трёх крупнейших реабилитационных центрах региона. Ознакомиться со всеми действующими льготами можно на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области и в специальном навигаторе, размещённом на портале «Госуслуг Московской области».
Меры поддержки распространяются и на семьи военнослужащих. Им оказывают содействие в трудоустройстве, детям предоставляют бесплатное питание в школах и возможность зачисления в детские сады вне очереди. Кроме того, для них действуют льготные условия поступления в российские вузы.
Уровень денежного довольствия зависит от воинской должности. Так, рядовые получают от 204 тысяч рублей в месяц, сержанты — от 232 тысяч рублей, а заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрены премии и иные выплаты за выполнение боевых задач.
Получить более подробную информацию о мерах поддержки можно на официальном сайте контракт.мо или по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
