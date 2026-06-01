«Тунгуска-М1» уничтожает воздушные цели, а «Молния-2» борется с замаскированными позициями: последние новости СВО на 1 июня
Ночь массированных атак и работа на передовой стали одними из ключевых событий последних суток. Средства противовоздушной обороны отражали налеты беспилотников сразу в нескольких регионах, а на Добропольском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали уничтожать технику, живую силу и объекты ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Охота FPV-дронов на Добропольском направлении
Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем группировки «Центр» продолжают выполнять задачи на Добропольском направлении специальной военной операции. В ходе боевой работы операторы поражают живую силу противника, автомобильную технику и роботизированные комплексы формирований ВСУ, отметили в Минобороны РФ.
Под удары попадают пикапы, используемые для подвоза продовольствия, имущества и боеприпасов, а также замаскированные огневые точки. Помимо непосредственного поражения целей, подразделения беспилотных систем круглосуточно контролируют передний край и тыловые районы.
Особое внимание уделяется выявлению тяжелых коптеров противника, оснащенных системами сброса боеприпасов. После обнаружения такие цели оперативно уничтожаются. Подготовка операторов и накопленный боевой опыт позволяют эффективно поражать технику и личный состав противника, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений на этом участке.
«Молния-2» против замаскированных позиций
Расчеты ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» применили ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа «Молния-2» и квадрокоптеры на оптоволоконной связи для уничтожения замаскированных блиндажей с живой силой ВСУ.
Информация о передвижениях украинских формирований поступает расчетам оперативно. После получения координат военнослужащие собирают беспилотник с необходимой боевой частью, готовят площадку для запуска, проводят предполетную подготовку и отправляют аппарат к цели.
Работа операторов строится по принципу взаимодействия в паре. Один военнослужащий занимается корректировкой полета, особенно при сложных погодных условиях, а второй осуществляет точное управление дроном. Ежедневно расчеты уничтожают живую силу противника, укрепленные огневые позиции, срывают ротации и попытки контратак, а также оказывают поддержку наступающим подразделениям.
«Тунгуска-М1» уничтожила более 30 воздушных целей
Высокую эффективность на Добропольском направлении демонстрирует расчет зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска-М1» отдельного зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр».
Во время боевого дежурства военнослужащие уничтожили свыше 30 воздушных целей различных типов. В числе приоритетных объектов для поражения остаются ударные и разведывательные беспилотники противника.
Мобильность комплекса и оперативные действия расчета позволяют своевременно выявлять воздушную обстановку и уничтожать цели еще на дальних подступах к прикрываемым районам. Боевая работа ведется круглосуточно. После обнаружения объекта расчет берет его на сопровождение, а затем поражает либо зенитной управляемой ракетой, либо огнем 30-миллиметровых автоматических пушек.
Благодаря действиям военнослужащих удается обеспечивать защиту артиллерийских и штурмовых подразделений, логистических маршрутов и тыловых районов от воздействия беспилотников ВСУ на этом направлении.
Ночная атака дронов
В течение ночи с 20:00 мск 31 мая до 07:00 мск 1 июня дежурные средства противовоздушной обороны пресекли масштабную атаку украинских беспилотников самолетного типа. Всего были перехвачены и уничтожены 72 БПЛА.
Воздушные цели ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Атака охватила сразу несколько направлений, однако все обнаруженные цели были уничтожены средствами ПВО.