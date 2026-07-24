75 видов льгот: как в Московской области оказывают поддержку контрактникам ВС России?
Военнослужащие, которые проходят службу по контракту в Вооружённых силах России и проживающие в Московской области, а также их семьи получают значительную социальную поддержку. В общей сложности существует 75 различных видов помощи, из них 32 предоставляются исключительно на региональном уровне.
Контрактники, помимо федеральных выплат и единовременных пособий, имеют право на дополнительные социальные гарантии. Иностранные граждане, заключившие контракт на военную службу, могут воспользоваться упрощённой процедурой получения российского гражданства.
В Подмосковье особое внимание уделяется ветеранам боевых действий. Им предоставляются бесплатные социальные услуги, а также возможности для лечения и реабилитации в трёх крупнейших центрах региона. Информацию о всех действующих льготах можно найти на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области и на портале «Госуслуг Московской области».
Поддержка распространяется и на семьи военнослужащих. Им помогают с трудоустройством, дети получают бесплатное питание в школах и могут быть зачислены в детские сады без очереди. Кроме того, для них предусмотрены льготные условия поступления в вузы России.
Размер денежного довольствия зависит от воинского звания. Рядовые получают от 204 тысяч рублей в месяц, сержанты — от 232 тысяч рублей, а заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Также предусмотрены премии и другие выплаты за выполнение боевых задач.
Получить более подробную информацию о мерах поддержки можно на официальном сайте контракт.мо или по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
Читайте также: