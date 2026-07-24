75 видов льгот: как в Московской области оказывают поддержку контрактникам ВС России?

24 июля 2026, 16:59

В Московской области оказывают поддержку членам семей контрактников ВС РФ

Фото: iStock/zim286

Военнослужащие, которые проходят службу по контракту в Вооружённых силах России и проживающие в Московской области, а также их семьи получают значительную социальную поддержку. В общей сложности существует 75 различных видов помощи, из них 32 предоставляются исключительно на региональном уровне.