«Давайте идеи»: эксперт считает, что Трамп хочет склонить Европу к миру на Украине
Обозреватель Вайнер: Трамп хочет завершить боевые действия на Украине к ноябрю
Президент США Дональд Трамп хочет завершить острую стадию конфликта на Украине до выборов в Конгресс и пытается склонить к этому Европу. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.
Напомним, 23 июля на полях саммита АСЕАН в Маниле состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, пишут argumenti.ru. Диалог продлился около 35 минут. Российский министр донес до американца истинное положение дел на поле боевых действий, подчеркнув, что инициатива полностью находится в руках ВС РФ. Лавров также подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.
«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы», — заявил Лавров.
При этом Рубио отметил, что на сегодняшний день сторонам «нужно найти новые предложения и новые идеи».
В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер не исключил, что Трамп пытается склонить Европу к окончанию конфликта на Украине, а главное, он хочет добиться прекращения огня до 3 ноября, когда состоятся выборы в Конгресс и Сенат.
«Европейцы, давайте идеи, оканчивающие конфликт. Санкции себя исчерпали, нужны новые идеи. Вот что хотел сказать Марко Рубио», — уверен эксперт.
По его словам, Европа услышала Трампа и уже начинает понимать, что без конструктивного диалога с Россией мир не наладить, а поставки вооружения на Украину не помогут добиться урегулирования конфликта, заключил Вайнер.