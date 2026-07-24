«Давайте идеи»: эксперт считает, что Трамп хочет склонить Европу к миру на Украине

24 июля 2026, 15:34

Обозреватель Вайнер: Трамп хочет завершить боевые действия на Украине к ноябрю

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп хочет завершить острую стадию конфликта на Украине до выборов в Конгресс и пытается склонить к этому Европу. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.





Напомним, 23 июля на полях саммита АСЕАН в Маниле состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, пишут argumenti.ru. Диалог продлился около 35 минут. Российский министр донес до американца истинное положение дел на поле боевых действий, подчеркнув, что инициатива полностью находится в руках ВС РФ. Лавров также подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.





«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы», — заявил Лавров.

«Европейцы, давайте идеи, оканчивающие конфликт. Санкции себя исчерпали, нужны новые идеи. Вот что хотел сказать Марко Рубио», — уверен эксперт.