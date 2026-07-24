На «Госуслугах» участникам СВО доступен QR-код для получения льгот
На портале «Госуслуги» стал доступен сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО», который предназначен для военных и членов их семей. С помощью этого сервиса можно быстро подтвердить право на льготы при посещении культурных и спортивных мероприятий.
Чтобы воспользоваться сервисом, потребуется смартфон с установленным приложением «Госуслуги» и подтвержденная учетная запись. На соответствующей странице необходимо нажать кнопку «Получить», после чего система автоматически направит запрос в Министерство обороны для проверки сведений.
Если информация подтвердится, пользователю будет сформирован QR-код, который действует в течение пяти минут. При отсутствии необходимых данных приложение предложит оформить бумажную справку через военно-служебный центр.
На входе в учреждение достаточно показать QR-код сотруднику, который проверит его с помощью приложения «Госскан» всего за несколько секунд.
Как отмечается, новый сервис призван упростить получение льгот, сократить время проверки и уменьшить объем бумажного документооборота. При этом использование QR-кода не является обязательным: подтвердить статус также можно с помощью бумажной справки или удостоверения ветерана.
Сервис разработан в рамках программы цифровой трансформации социальной поддержки при участии Министерства культуры и Министерства спорта.
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