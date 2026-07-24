На «Госуслугах» участникам СВО доступен QR-код для получения льгот

24 июля 2026, 16:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На портале «Госуслуги» стал доступен сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО», который предназначен для военных и членов их семей. С помощью этого сервиса можно быстро подтвердить право на льготы при посещении культурных и спортивных мероприятий.