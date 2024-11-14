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Единственным приемлемым способом завершения украинского конфликта является дипломатия. Теперь это признали в командовании Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает вещающий на США телеканал ABC News со ссылкой на украинского генерала, пожелавшего сохранить анонимность. Обозреватели телеканала отмечают, что российская армия осуществляет активные наступательные действия на восточном участке линии боевого соприкосновения, а Киев ощущает острую нехватку людских ресурсов для того, чтобы противостоять этому натиску.
По информации телеканала, некоторые украинские чиновники, командиры и рядовые военнослужащие ВСУ рассказали, что они надеялись на победу Дональда Трампа на выборах в США, так как считают, что он способен положить конец конфликту путём переговоров. По их мнению, продолжение боевых действий идёт «не на пользу Украине», заключают авторы публикации.
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Александр Бойцов