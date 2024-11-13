Переговоры по «формуле Вэнса» вызвали тревогу в Киеве

Фото: iStock/rarrarorro
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может предложить Украине переговоры по «формуле Вэнса», что вызывает обеспокоенность в Киеве, сообщает The Economist.
В статье отмечается, что такой подход исключил бы возможность вступления Украины в НАТО и позволил бы России сохранить контроль над освобожденными территориями.
Будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс ранее заявлял о своем предпочтении мирных переговоров с Москвой вместо войны, называя планы возвращения к границам 1991 года абсурдными. Он подчеркивал, что США не должны участвовать в конфликте с Россией.
На дебатах с Камалой Харрис Трамп также заявил, что его целью является завершение конфликта, а не победа Украины.
Читайте также:
СМИ раскрыли причины беспокойства Украины по возможным переговорам Трампа с РФ
Илон Маск призвал США к аудиту военной помощи Украине
«Мысль утопична»: почему Западу бессмысленно поддерживать Украину
«Вы, ребята, должны определить, как выглядит мирное урегулирование», — шутил Джей Ди Вэнс о сути мирного плана Трампа в отношении России, Европы и Украины.
Будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс ранее заявлял о своем предпочтении мирных переговоров с Москвой вместо войны, называя планы возвращения к границам 1991 года абсурдными. Он подчеркивал, что США не должны участвовать в конфликте с Россией.
На дебатах с Камалой Харрис Трамп также заявил, что его целью является завершение конфликта, а не победа Украины.
Читайте также:
СМИ раскрыли причины беспокойства Украины по возможным переговорам Трампа с РФ
Илон Маск призвал США к аудиту военной помощи Украине
«Мысль утопична»: почему Западу бессмысленно поддерживать Украину
Мария Моисеева