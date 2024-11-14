Американские СМИ раскрыли, что в приоритете для Киева на возможных переговорах

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Для Киева в возможных переговорах о прекращении огня приоритетом станут гарантии безопасности, а не территориальные вопросы, сообщает американская газета New York Times.
Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что, хотя территориальный вопрос важен, безопасность стоит на первом месте. Киев стремится к тому, чтобы линия прекращения огня не мешала экономическому восстановлению, обеспечивая безопасность промышленных районов для инвесторов.
Также важным вопросом является ширина демилитаризованной зоны.
Как пишет издание, секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко подчеркнул, что основой переговоров должны быть гарантии, однако Украина не отказывается от территориальных притязаний на регионы под контролем РФ.
В России считают, что позиция Киева делает быстрые переговоры невозможными, несмотря на заявления Дональда Трампа о возможности урегулирования конфликта в короткий срок.
Президент РФ Владимир Путин, ранее предложив мирные условия, заявил, что прекращение огня возможно при выводе украинских войск с новых территорий России, отказе Киева от вступления в НАТО, проведении демилитаризации и денацификации. Однако после атак на Курскую область Путин отметил, что переговоры с Украиной невозможны при текущих условиях, и российская сторона приостанавливает диалог.
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Также важным вопросом является ширина демилитаризованной зоны.
Как пишет издание, секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко подчеркнул, что основой переговоров должны быть гарантии, однако Украина не отказывается от территориальных притязаний на регионы под контролем РФ.
В России считают, что позиция Киева делает быстрые переговоры невозможными, несмотря на заявления Дональда Трампа о возможности урегулирования конфликта в короткий срок.
Президент РФ Владимир Путин, ранее предложив мирные условия, заявил, что прекращение огня возможно при выводе украинских войск с новых территорий России, отказе Киева от вступления в НАТО, проведении демилитаризации и денацификации. Однако после атак на Курскую область Путин отметил, что переговоры с Украиной невозможны при текущих условиях, и российская сторона приостанавливает диалог.
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Мария Моисеева