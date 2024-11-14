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Американские СМИ раскрыли, что в приоритете для Киева на возможных переговорах

NYT: для Киева безопасность важнее территорий в переговорах о перемирии
Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Для Киева в возможных переговорах о прекращении огня приоритетом станут гарантии безопасности, а не территориальные вопросы, сообщает американская газета New York Times.
Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что, хотя территориальный вопрос важен, безопасность стоит на первом месте. Киев стремится к тому, чтобы линия прекращения огня не мешала экономическому восстановлению, обеспечивая безопасность промышленных районов для инвесторов.

Также важным вопросом является ширина демилитаризованной зоны.



Как пишет издание, секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко подчеркнул, что основой переговоров должны быть гарантии, однако Украина не отказывается от территориальных притязаний на регионы под контролем РФ.

В России считают, что позиция Киева делает быстрые переговоры невозможными, несмотря на заявления Дональда Трампа о возможности урегулирования конфликта в короткий срок.

Президент РФ Владимир Путин, ранее предложив мирные условия, заявил, что прекращение огня возможно при выводе украинских войск с новых территорий России, отказе Киева от вступления в НАТО, проведении демилитаризации и денацификации. Однако после атак на Курскую область Путин отметил, что переговоры с Украиной невозможны при текущих условиях, и российская сторона приостанавливает диалог.

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Лавров назвал заморозку конфликта на Украине «хуже, чем минские соглашения»
14 ноября 2024, 00:55

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложения заморозить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения — это по сути «минские соглашения в новой упаковке, и даже хуже». Об этом он сообщил в интервью Марине Ким, показанном в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».
Лавров отметил, что такие предложения сводятся к установлению перемирия на 10 лет по текущей линии соприкосновения, с пересмотром условий позже, что, по его мнению, лишь отсрочит конфликт.

Вторые минские соглашения были подписаны при посредничестве России, Германии и Франции, с целью прекратить конфликт и сохранить Донбасс в составе Украины с расширенными правами автономии. Однако Киев, при поддержке Запада, саботировал их выполнение, а лидеры Германии и Франции неоднократно обвиняли Россию в невыполнении обязательств, что служило основанием для продления санкций ЕС против России с 2014 года.

Позднее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Запад рассматривал минские соглашения лишь как средство выигрыша времени для перевооружения Украины.

Лавров подчеркнул, что минские соглашения были окончательными и касались небольшой части Донбасса, который должен был остаться в составе Украины с особым статусом. Однако президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, категорически не желали предоставлять Донбассу права на использование родного языка и автономию.

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СМИ рассказали об угрозах Украины создать ядерное оружие
Times: Киев готов к созданию ядерной бомбы, если США ограничат военную помощь
13 ноября 2024, 23:17

Фото: iStock/Gerasimov174

Киев может ускорить разработку ядерного оружия, если США сократят военную поддержку, сообщает британская газета Times со ссылкой на доклад украинских исследователей.
По данным издания, Украина может создать бомбу из переработанного плутония, который получают из отработанных топливных стержней ядерных реакторов.

Times указывает, что технология похожа на ту, что была использована при создании бомбы, сброшенной на Нагасаки в 1945 году.

Доклад, как утверждается, подготовлен украинским Национальным институтом стратегических исследований (НИСИ) под руководством Алексея Ижака и уже передан замминистра обороны Украины, однако он пока не утверждён правительством.

В документе изложены возможные юридические основания для выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия, что позволит развивать собственное ядерное вооружение.

Ранее Украина призывала Запад ускорить её вступление в НАТО, иначе угрожая созданием ядерного оружия. В издании Bild сообщалось, что Украина потенциально способна разработать такое оружие за несколько недель.

Президент России Владимир Путин ранее комментировал, что создать ядерное оружие в нынешних условиях несложно, хотя способность Украины к этому остаётся под вопросом. Путин подчёркивал, что Москва не допустит появления такого оружия на Украине и будет следить за любой попыткой передачи ядерных технологий Киеву.

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#сша
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#нато
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#ядерное
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Лавров объявил, что любой администрации США хорошо от ослабления русского мира
13 ноября 2024, 21:43

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Любая администрация США продолжит попытки контролировать ситуацию вокруг Украины, будет по-прежнему стремиться ослабить Россию и игнорировать необходимость обеспечения прав русскоговорящего населения, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«К вопросу о схожести целей любой администрации [США], им хорошо от того, что ослабляют Россию и ее влияние, ослабляют русский мир», — отметил Сергей Лавров.

Он также подчеркнул, что всё происходящее упирается в намерение «подавить Россию как конкурента».

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации обратил внимание, что американцы давно говорят «не должно быть ни одного государства на Земле, которое было бы более влиятельным, чем Соединенные Штаты». Ещё он отметил, что отношение Запада к русскому языку — показатель того как они относятся к важнейшим правам человека.

Ранее Сергей Лавров сказал, что Москва адекватно ответит в случае агрессии НАТО или отдельных стран-участниц альянса.

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#сергей лавров
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В Одессе языкового инспектора-гея с депрессией мобилизировали под песни на русском
13 ноября 2024, 21:42

Фото: istockphoto/ Oleksander Bontei

Одесский военкомат мобилизовал языкового инспектора-гея, который систематически предъявлял претензии одесскому бизнесу, он требовал заменять русский текст на вывесках на украинский, информирует Телеграм-канал «Страна.ua».
Сам мобилизованный написал социальных сетях, что его забрали в Территориальный центр комплектования (ТЦК) из отделения полиции — туда он пришёл из-за угроз тех, чей бизнес он пытался «украинизировать».

«У меня диагноз от психиатра — тревожно-депрессивное расстройство <…> В салоне автобуса, который меня везет, все время играет русская музыка», — поделился призванный на службу Александр в социальных сетях.

По словам мужчины, его мобилизация является незаконной, поскольку он наблюдался у психиатра — это даёт отсрочку от службы.

Ранее стало известно, что до конца 2024 года в ряды Вооружённых сил Украины должны призвать миллион граждан с востока страны.

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Союзники Украины примирились с одной идеей
WP: союзники Украины все больше привыкают к идее переговоров с Россией
13 ноября 2024, 18:56

Фото: iStock/FabrikaCr

Союзники Украины все больше привыкают к идее, что конфликт завершится только путем мирных переговоров с Россией. Об этом пишет газета Washington Post.
«Среди европейских союзников Украины наблюдается тихий, но растущий сдвиг в сторону того, что война с Россией закончится только путем переговоров между Киевом и Москвой, предполагающих уступки украинской территории», — говорится в статье.

Автор утверждает, что в Европе обсуждения конфликта «подогреваются» неудачами ВСУ на поле боя. Кроме того, там опасаются, что США могут сократить свое финансирование Киева.

Так, издание пишет, что европейские чиновники и представители НАТО уже начали признавать, что разговоры о территориальных уступках уже «не вызывают столько вопросов, как раньше».

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#ес
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Трамп назначит спецпосланника для переговоров по украинскому конфликту
13 ноября 2024, 18:50

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

В скором времени Дональд Трамп может назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта, информирует Fox News.
Ожидается, что недавно избранный президент Соединённых Штатов Америки республиканец Дональд Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине, чтобы инициировать проведение переговоров по окончанию конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

Ранее бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен выдвинул предположение, что 46-й президент США Джо Байден попытается до окончания своего срока протолкнуть через американский конгресс еще один пакет помощи Украине. В статье издания Weapons and Strategy подчёркивается, что Дональд Трамп, вероятно, выступит против дальнейшей помощи Киеву. Это может произойти, поскольку избранный президент Соединенных Штатов может попросить своих коллег-республиканцев в палате представителей просто не вносить меру о помощи украинской армии в этот орган, обратил внимание Брайен.

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Во Франции заявили, что Трамп переложит расходы по восстановлению Украины на ЕС
VA: Трамп заставит ЕС понести основные расходы на восстановление Украины
13 ноября 2024, 18:48

Дональд Трамп (Фото: riamediabank.ru/Алексей Филиппов)

План избранного президента США Дональда Трампа подразумевает, что бремя расходов на восстановление Украины перейдет Евросоюзу. Об этом пишет издание Valeurs Actuelles.
Согласно информации источника, план республиканского политика, который оценивается в 1000 млрд евро, предусматривает, что Европейский союз оплатит усилия по восстановлению. Примечательно, что мирный план Трампа будет выгоден для Вашингтона, так как значительный финансовый урон от помощи Киеву получат другие государства, среди которых Германия, Франция и Италия.

Уточняется, что странам ЕС будет тяжело пережить реконструкцию Украины из-за того, что западные страны пострадали из-за антироссийских санкций и иных действий в экономической отрасли.

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«Мой ответ — нет»: Шольц не хочет финансировать Украину в ущерб Германии
Шольц: помощь Украине не должна идти в ущерб будущего Германии
13 ноября 2024, 18:39

Фото: iStock/alzay

Финансовая поддержка Киева не должна идти в ущерб будущего Германии и её граждан. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц в немецком парламенте.
«Необходимо ответить на один вопрос: следует ли финансировать поддержку Украины за счет более чем 12 миллиардов евро в федеральном бюджете Германии в ущерб решениям, необходимым для будущего нашей страны? Мой ответ – нет», — заявил Шольц.

По его словам, не должно быть выбора между помощью Украине и благополучием Германии. При этом выделение денег для Киева из бюджета ФРГ не должно закончиться экономией на индексировании пенсий.

При этом Шольц отметил, что необходимо и дальше поддерживать Украину и не допустить эскалации конфликта.

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Помилованная Путиным Савченко просит проверить депутата Безуглую за критику ВСУ
13 ноября 2024, 18:36

Фото: istockphoto/DmyTo

Помилованная президентом РФ Владимиром Путиным бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко призвала проверить депутата Марьяну Безуглую после критики в свой адрес. Сообщение она опубликовала в своей социальной сети.
По мнению бывшего депутата Рады, Безуглая наносит ущерб территориальной целостности и независимости Украины. Воюющая в рядах ВСУ Савченко обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины с просьбой проверить депутата, которую обвинила также в разглашении государственной тайны.

Ранее Безуглая в свою очередь призвала Службу безопасности Украины (СБУ) проверить деятельность Савченко в должности офицера. По мнению депутата, та допустила ряд ошибок во время боёв под Очеретино, что привело к крушению обороны ВСУ.

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