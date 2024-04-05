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Если Киеву предоставят американские кредиты, то ему придётся выплачивать их как военные контрибуции. Об этом сообщил редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо.
По словам Руссо, данные кредиты станут существенным бременем для украинского бюджета. Он также отметил, что это сделает Киев еще слабее.
Руссо усомнился в перспективах Украины в вопросе осуществления кредитных выплат, по его мнению, при наличии потенциала украинская экономика показала бы результаты до наступления конфликта, однако этого не случилось.
Ранее сообщалось, что лидеры стран Североатлантического альянса не предложат Украине вступить в блок на саммите в июле. Против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.
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Руссо усомнился в перспективах Украины в вопросе осуществления кредитных выплат, по его мнению, при наличии потенциала украинская экономика показала бы результаты до наступления конфликта, однако этого не случилось.
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Екатерина Коршунова