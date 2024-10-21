«Ахмат» вывел более 100 военных и гражданских из окружения в Курской области

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Разведывательная группа из состава батальона «Ахмат» вывела из окружения в Курской области более 100 военных и гражданских. Об этом командир группы с позывным Аид сообщил в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что его группе удалось вывести из окружения более 100 человек, в числе которых как военнослужащие других подразделений, так и мирные жители курского приграничья.
Аид отметил, что в круговороте смерти создать жизнь «прекрасно».
Также военный подчеркнул, что боевые действия в Курской области отмечается наибольшей плотностью. Данное направление стало самым сложным из всех, с которыми ему доводилось сталкиваться в зоне проведения СВО. По его словам, в начале боёв на Курском направлении бойцов даже не было времени на сон и приёмы пищи.
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Аид отметил, что в круговороте смерти создать жизнь «прекрасно».
Также военный подчеркнул, что боевые действия в Курской области отмечается наибольшей плотностью. Данное направление стало самым сложным из всех, с которыми ему доводилось сталкиваться в зоне проведения СВО. По его словам, в начале боёв на Курском направлении бойцов даже не было времени на сон и приёмы пищи.
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Анастасия Чинкова