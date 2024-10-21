Бойцы ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, развернувших флаг Украины в Судже

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Бойцы ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, которые несколько дней назад развернули украинский флаг над газовой насосной станцией в Судже Курской области. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», его слова передает ТАСС.
«Также было много уничтоженных вэсэушников. Например, те, кто развернул флаг на газонасосной станции в Судже. Но четыре дня не прошло, как мы их всех ликвидировали, а выжившие — два пленных оставшихся — сейчас находятся уже у нас (в плену – ред.). Поэтому Курск за 3 дня (у ВСУ) не получился», — рассказал «Аид».
В Суджанском районе продолжаются интенсивные бои. Российская авиация и артиллерия наносят целенаправленные удары по позициям противника, обеспечивая поддержку наземным войскам. Минобороны РФ сообщает о поражении формирований восьми бригад ВСУ в районах населённых пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.
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