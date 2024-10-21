Массовый налёт БПЛА на Россию, бои в Курской области, контратаки под Донецком: последние новости СВО

Фото: iStock/SergeyVButorin
ВС РФ наносят точные удары по метам рассредоточения бригад ВСУ в Курской области. Потери среди личного состава и техники противник также несет на Харьковском направлении. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Ситуация на Курском направлении фронта характеризуется интенсивными боевыми действиями, сопровождающимися значительными потерями со стороны ВСУ. За последние несколько недель Киев понес потери, превышающие 25 тысяч человек личного состава, причём только за последние сутки численность ВСУ сократилась ещё на 310 бойцов.
Зафиксированы случаи уничтожения западной бронетехники, в частности, бронетранспортёра М113 под Суджой и шведской боевой машины пехоты CV 9040C в Глушковском районе. Кроме того, бойцами подразделения «Ахмат» был захвачен американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV.
В Глушковском районе неподалеку от села Волфино группа украинской пехоты, попытавшись проникнуть на российскую территорию, была быстро обнаружена и рассеяна артиллерийским огнём. Боевые действия в Кореневском районе около Любимовки характеризуются активным использованием ВСУ беспилотных летательных аппаратов с функцией автоматического захвата целей. Это указывает на попытки ВСУ компенсировать свои потери в живой силе и технике за счёт использования современных технологий. Однако, российские силы эффективно противодействуют этим атакам.
Мародёрство и изнасилования: зачем Украина принудительно эвакуирует жителей Купянска
В Суджанском районе продолжаются интенсивные бои. Российская авиация и артиллерия наносят целенаправленные удары по позициям противника, обеспечивая поддержку наземным войскам. Минобороны РФ сообщает о поражении формирований восьми бригад ВСУ в районах населённых пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.
В Сумской области российские силы ударили по районам сосредоточения и резервам шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бубликово, Журавка, Искрисковщина и Павловка.
Донецкое направление
ВС РФ продолжают свое наступление на позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике, что подтверждается сообщением Министерства обороны России. Так, в течение суток группировка войск «Юг» сумела улучшить свои позиции на переднем крае и осуществила атаки на шесть бригад противника в районах Резниковки, Северска, Веролюбовки, Дальнего, Курахово, Дачного и Константиновки. Также были успешно отражены две контратаки. Вражеские потери в этом секторе составили до 645 бойцов, два пикапа и американское орудие М119.
Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны врага, нанеся ущерб живой силе и технике ВСУ в районах Димитрова, Дзержинска, Новотроицкого, Шевченко и Цукурино. Они также отбили девять атак противника, в результате чего потери ВСУ составили до 460 солдат, американский бронетранспортер М117, две машины «Козак» и другую технику.
Группировка войск «Восток» заняла более выгодные позиции, нанеся потери противнику в районе Доброволья, также успешно отразив контратаку. Потери врага в этой зоне составили до 110 военнослужащих и военную технику.
Фото: iStock/Leonid Eremeychuk
Харьковское направление
На Купянском направлении в Харьковской области продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска достигли берегов реки Оскол в районе Сенькова, разделив украинскую группировку на две части, сообщает телеграм-канал «Осведомитель». Сообщается об успешных наступлениях армии РФ у Кругляковки и Колесниковки, где противник пытался провести контратаку. Российские силы также активизировали операции на правом берегу Купянска, особенно в районе Синьковки, где наблюдается продвижение. На территориях, контролируемых противником на левом берегу Оскола, объявлена принудительная эвакуация населения, как отметил портал «Рыбарь».
В северной части Петропавловки ВСУ пытаются налаживать переправу для солдат и доставки боеприпасов, но они подвергаются точечным атакам. Под ударами оказываются также образцы техники НАТО. БТР Stryker столкнулся с российским БПЛА, когда двигался вдоль леса.
Массированная атака БПЛА
В ночь с субботы на воскресенье киевские силы атаковали Россию минимум 110 беспилотниками. Российская ПВО перехватила большинство из них. Наиболее пострадала Курская область, где сбито 43 дрона. Также 27 БПЛА были сбиты над Липецкой областью, 18 — над Орловской. Украинские дроны достигли Нижегородской области, где восемь беспилотников атаковали промзону Дзержинска, в результате чего пострадали несколько пожарных. Кроме того, был атакован оборонный завод им. Свердлова. В Московской области один дрон был сбит над Раменским.
Читайте также:
Стало известно, что перекинутые к Часову Яру наемники просят об эвакуации
Боевики ВСУ, обвиняемые в пытках гражданских лиц и военных ВС РФ под Курском, взяты в плен
Спецназ «Ахмат» сообщает о рекордной интенсивности боев под Курском
Анастасия Хохлова