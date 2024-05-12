Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Крыму

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В районе Симферополя был сбит украинский беспилотник средствами противовоздушной обороны, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что инцидент не привел к разрушениям или пострадавшим.
Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России, включая Крым, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.
В связи с этим в регионах периодически объявляют воздушную тревогу, и активизируется работа систем противовоздушной обороны.
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Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России, включая Крым, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.
В связи с этим в регионах периодически объявляют воздушную тревогу, и активизируется работа систем противовоздушной обороны.
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Артем Кузьмин