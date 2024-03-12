Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в небе над Раменским городским округом

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевший в сторону Москвы беспилотник над городским округом Раменское , сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.
Ранее один из резервуаров с нефтепродуктами был подожжен на нефтебазе в Орле в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось о ликвидации украинских БПЛА в Курской и Тульской областях.
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Александр Климов