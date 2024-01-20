Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Минобороны сообщило о сбитом над Орловской областью украинском беспилотнике

Минобороны сообщило о сбитом над Орловской областью украинском беспилотнике

20 января 2024, 23:05
Фото: iStock/Olena_Bartienieva

Фото: iStock/Olena_Bartienieva

Минобороны РФ сообщило, что около 22.30 мск средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над Орловской областью.

«Около 22.30 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — сообщили в военном ведомстве.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

МО РФ: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Два упавших украинских беспилотника обнаружены в окрестностях Петербурга

Раскрыта цель украинских беспилотников в Воронежской области
#бпла
#всу
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NBC: В США из-за арктического циклона погиб 61 человек
21 января 2024, 00:13

Фото: iStock/mfron

В США из-за арктического циклона погиб минимум 61 человек. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местные власти.
В пятницу, 19 января, СМИ сообщали о 47 погибших.

По информации NBC, больше всего жертв арктического циклона зарегистрировано в американских штатах Орегон и Теннесси.

Читайте также:

В Подмосковье за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

В Бразилии более миллиона человек остались без света после шторма

SHOT: На Сахалин обрушился мощнейший снежный циклон
#сми
#человек
#циклон
#сша
#погибшие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Вишнево в Курской области
21 января 2024, 00:01

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Курской области село Вишнево Беловского района подверглось обстрелу со стороны ВС Украины.
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в местной школе взрывом выбило окна.

«Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы. Приступим к ремонту, как только позволит обстановка», — написал глава региона в своём Телеграм-канале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

Минобороны сообщило о сбитом над Орловской областью украинском беспилотнике

Во время обстрела Горловки кассетными снарядами погиб человек

Житель Донецка рассказал о прошедшей сквозь его дом ракете ВСУ
#село
#жители
#сво
#всу
#рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковной квартире взорвался духовой шкаф, один человек ранен
В квартире в Сергиевом Посаде взорвался духовой шкаф, ранен один человек
20 января 2024, 21:27

Фото: iStock/Kileman

В Сергиевом Посаде произошёл взрыв духового шкафа в одной из квартир многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал «Regions».
Отмечается, что в результате взрыва пострадал один человек. Он получил порезы и ожоги конечностей.

Взрывной волной в квартире выбило окно. Также загорелся диван, который был самостоятельно оперативно потушен жильцами.

Ранее сообщалось, что в частном доме в Махачкале произошёл взрыв бытового газа. Семья, проживавшая в этом доме, была экстренно госпитализирована в тяжёлом состоянии с сильными ожогами. Врачи боролись за их жизнь, но им не удалось спасти ни одного члена семьи.

Читайте также:

В Махачкале погибла семья с маленькими детьми после взрыва газа в частном доме

Украинцы пытались устроить взрыв газа в Москве, угрожая по телефону школьнику

В приамурском поселке в пожаре погиб 2-летний ребёнок
#сергиев посад
#взрыв
#квартира
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения студентов из Египта на пермяка
20 января 2024, 19:58

Фото: iStock/mrohana

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения двоих студентов из Египта на мужчину в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В декабре управление МВД РФ по региону сообщило, что двое уроженцев Египта, прибывших в Пермь для получения образования, напали на 51-летнего местного жителя. Причиной для этого стали гаджеты, которые находились к рюкзаке мужчины. Чтобы получить их, студенты несколько раз ударили пермяка бутылкой по голове и телу, после чего украли рюкзак и скрылись. Ущерб оценивается в порядка 70 тысяч рублей.

Полицейские задержали и арестовали молодых людей, а также проверили их причастность к других преступлениям.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении студентов.

Читайте также:

В Белгороде задержали всех членов банды, нападавшей на прохожих

В аэропорту Батуми задержаны все рейсы из-за обысков полиции

В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop
#следственный комитет
#избиение
#кража
#египет
#студенты
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгороде задержали всех членов банды, нападавшей на прохожих
20 января 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Белгороде под арестом оказались шестеро участников преступной группировки, которая нападала на прохожих.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России. Двое из задержанных оказались несовершеннолетними.

Двоим арестованным членам банды предъявили обвинения в покушении и разжигании национальной вражды. Остальные проходят по статье «Хулиганство». На причастность к нападениям проверяют ещё двоих 17-летних жителей Белгорода.

Расследование началось после того, как в сети опубликовали видеоролики, на которых парни нападают на местных жителей и избивают их. Было совершено не менее пяти нападений.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал избиения прохожих группой подростков. В своем телеграм-канале он заявил, что на такое власти должны реагировать жестко и быстро. Глава региона отметил, что допускать такие противоправные действия нельзя, особенно в нынешний обстановке.

Читайте также:

Суд отправил 17-летнего участника банды в Белгороде в СИЗО

В Белгороде СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения подростков

Гладков высказался о видео с избиением прохожих группой подростков в Белгороде
#белгород
#происшествие
#полиция
#новости
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Детей накрыло лавиной в казанском «Дубае»
Прокуратура Татарстана проверит информацию о заваленных снегом детях в «Дубае»
20 января 2024, 18:24

Фото: iStock/BrilliantEye

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту схода лавины, под которой оказались несколько детей в гостиничном комплексе «Дубай». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что детей, игравших во дворе гостиничного комплекса в Казани, завалило снегом. Родители откопали семерых, один из которых получил травму.

Прокуратура занимается выявлением нарушений в работе коммунальных служб, которые обязаны отслеживать состояние снежного покрова. Если нарушения будут зафиксированы, последуют меры, подчеркнули в ведомстве.

Читайте также:

В Новосибирске мать забила годовалого ребёнка и закопала тело во дворе

В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop

Прокуратура проверяет инцидент с нападением мужчины на женщину-инвалида в Самаре
#казань
#происшествие
#прокуратура
#дети
#снег
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорту Батуми задержаны все рейсы из-за обысков полиции
20 января 2024, 17:49

Фото: istockphoto/yacobchuk

В аэропорту Батуми полицейские и кинологи с собакой проводят обыски после сообщения о минировании.
Об этом пишет Telegram-канале «Свой в Батуми».

«Ищут бомбу. Был получен анонимный звонок о наличии взрывчатки в аэропорту. Все рейсы задержаны», —сказано в сообщении.
Ранее самолет авиакомпании «Ямал» летел в Санкт-Петербург, когда в него врезалась птица на высоте 500 метров. Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось с бортом в среду, 17 января, во время захода на посадку. Несмотря на инцидент, самолет благополучно сел в аэропорту Пулково.

«При осмотре самолета обнаружены следы попадания птицы в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов, повреждений не обнаружено», —сказано в сообщении.
Читайте также:

Птица врезалась в самолет, летевший в Петербург, на высоте 500 метров

Самолёт Сургут-Москва совершил экстренную посадку в Перми из-за дебоша на борту

В Новосибирске экстренно сел летевший из Москвы самолёт «Победы»
#самолет
#аэропорт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Птица врезалась в самолет, летевший в Петербург, на высоте 500 метров
20 января 2024, 17:38

Фото: istockphoto/Jag_cz

Самолет авиакомпании «Ямал» летел в Санкт-Петербург, когда в него врезалась птица на высоте 500 метров.
Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось с бортом в среду, 17 января, во время захода на посадку. Несмотря на инцидент, самолет благополучно сел в аэропорту Пулково.

«При осмотре самолета обнаружены следы попадания птицы в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов, повреждений не обнаружено», —сказано в сообщении.
Ранее самолёт, выполнявший рейс из Сургута в Москву, экстренно приземлился в Перми из-за дебошира на борту, об этом сообщает Центральное МСУТ СКР в своём Telegram-канале.По информации ведомства, капитан воздушного судна экстренно посадил самолёт 18 января в 20:05 в пермском аэропорту Большое Савино.

Читайте также:

Самолёт Сургут-Москва совершил экстренную посадку в Перми из-за дебоша на борту

В Новосибирске экстренно сел летевший из Москвы самолёт «Победы»

Самолет Блинкена сломался перед вылетом из Давоса
#самолет
#новости
#птица
#происшествие
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна причина смерти кота Твикса, выброшенного из поезда
Кот Твикс, выброшенный из поезда, умер из-за укуса и обморожения
20 января 2024, 17:20

Фото: istockphoto/Serjio74

Проводница выбросила кота Твикса из вагона во время стоянки в Кирове.
РИА Новости, ссылаясь на информацию от волонтёра Ольги Кудряшовой, пишет, что кот умер из-за укуса животного и обморожения.

«Укус и затем обморожение», - сообщила Кудряшова, которая доставила погибшее животное в ветклинику.
Другие волонтеры подтвердили, что Твикс погиб из-за внутреннего кровотечения и укусов в селезенку, легкое. Предварительное заключение сделал ветеринар.

«Нужно вскрытие, заключение имеет право писать только кировская областная ветстанция. Она будет работать в понедельник. Сейчас зафиксировали только факт смерти», - рассказала Кудряшова.
Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфуллин пообещал разобраться с РЖД.

«Мы будем разбираться с РЖД и с проводницей, я надеюсь, что виновные будут наказаны», - сказал хозяин кота.
Ранее сообщалось, что российские железные дороги запретят проводникам высаживать животных из поездов после смерти кота Твикса. Такие изменения внесут в документы о перевозке животных, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на сообщение пресс-службы холдинга.

Напомним, кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз во время остановки в Кирове. Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса. Труп животного нашли 20 января. Кот замёрз насмерть.

Читайте также:

РЖД запретит высаживать животных из поездов после смерти кота Твикса

ТАСС: Выброшенного в Кирове кота Твикса ищут уже почти шесть тысяч человек

Проводница поезда выбросила из вагона кота одного из пассажиров
#коты
#животные
#поезд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф