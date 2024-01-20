Минобороны сообщило о сбитом над Орловской областью украинском беспилотнике

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Минобороны РФ сообщило, что около 22.30 мск средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над Орловской областью.
«Около 22.30 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — сообщили в военном ведомстве.Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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