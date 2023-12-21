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Террористические атаки ВСУ погубили 4700 мирных жителей ДНР с начала СВО

Герасимов: террористические атаки ВСУ погубили 4700 жителей ДНР с начала СВО
21 декабря 2023, 13:37
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что только на территории ДНР с февраля 2022 года из-за террористических атак ВСУ погибли более 4,7 тысячи мирных жителей. Об этом Герасимов сообщил на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.
По его словам, из общего числа погибших, есть 140 детей. Порядка пяти тысяч человек были ранены.

Герасимов отметил, что разрушения и повреждения получили более шестнадцати тысяч жилых домов и почти три с половиной тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в особенности около семисот образовательных и свыше двухсот медицинских учреждений. Он также добавил, что для киевского режима в порядке вещей остаются покушения на журналистов и парламентариев.


Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины. С 1 января следующего года на получившего увечье ребенка будут выплачивать 100 тысяч рублей.

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ВС РФ стремительно расширяют контроль в зоне СВО, наступая на ВСУ
Герасимов: ВС РФ расширяют контроль зоны СВО, ВСУ не могут идти вперед
21 декабря 2023, 13:33

Фото: сайт Кремля

Российская армия уверенно расширяет зоны контроля при проведении спецоперации. Об этом рассказал начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов выступил на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году.

«Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед», — рассказал Герасимов.

По его словам, российские военные мужественно и решительно выполняют поставленные боевые задачи.

Герасимов также заявил, что за полгода ВСУ потеряли порядка 160 тысяч человек. Кроме потерь живой силы за тот же период времени ВС Украины лишились 3 тысячи бронемашин, среди которых 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета. Таким образом, Герасимов сделал вывод, что украинское контрнаступление провалилось.

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Генштаб ВС России раскрыл потери ВСУ за полгода
Герасимов: за полгода ВСУ потеряли 160 тысяч человек и три тысячи бронемашин
21 декабря 2023, 13:01

Фото: istock / Olena_Z

За полгода ВСУ потеряли порядка 160 тысяч человек. С таким заявлением выступил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, его слова приводит телеграм-канал Министерства обороны РФ.

Кроме потерь живой силы за тот же период времени ВС Украины лишились 3 тысячи бронемашин, среди которых 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.

«Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — объяснил Герасимов.
До этого Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил с начала СВО украинская армия потеряла не меньше 383 тысяч военнослужащих. По данным Шойгу, ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета.

Герасимов также сообщил, что Киев планировал за 15 суток блокировать Мелитополь в рамках контрнаступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Киев планировал за 15 суток блокировать Мелитополь в рамках контрнаступления
Герасимов раскрыл планы Киева на сорвавшееся контрнаступление ВСУ
21 декабря 2023, 13:00

Фото: сайт Кремля

ВСУ планировали в ходе неудавшегося контрнаступления за 15 суток блокировать Мелитополь, и далее наступать к границам Крыма. Такие данные привел начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
«Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом, - заявил Герасимов.

Он отметил, что к началу контрнаступления ВСУ сосредоточили на запорожском направлении 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин. Примерно половину из них составляли образцы, переданные Украине странами Запада в рамках военной помощи. По словам Герасимова, далее группировка ВСУ была увеличена до 80 батальонов.

Таким образом, Герасимов заключил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Потеряв огромное число военных, им удалось добиться лишь незначительных успехов на запорожском направлении. Армия Украины даже не сумела преодолеть тактическую зону российской обороны.

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#контрнаступление
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Украина получила удар в спину от союзника, пишут СМИ
AT: Франция отказалась поставлять танки Leclerc Украине из-за провала AMX-10RC
21 декабря 2023, 12:23

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Франция отказалась поставлять Украине свои основные боевые танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC на фронте. Об этом сообщает экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
По мнению Брайена, боевая машина AMX-10RC стала для украинских войск «смертельной ловушкой», так как технику с легкостью уничтожают российские войска. Отмечается, что на французское решение повлияло не только уничтожение техники, предоставляемой Францией, но и полное уничтожение боевых машин других украинских союзников: немецких «Леопардов» и американских «Брэдли».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине думают, как наказать мужчин, не вернувшихся в страну для службы в ВСУ
Умеров: украинских мужчин попросят вернуться в страну для службы в ВСУ
21 декабря 2023, 12:01

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что покинувших страну мужчин, годных к военной службе, в 2024 году попросят явиться в призывные пункты. Об этом сообщает WELT TV.
При этом Умеров намекнул, что к тем, кто откажется, будут применены некие санкции.

«Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно», — сказал глава Минобороны Украины.
Ранее нардеп Марьяна Безуглая предложила рассмотреть вопрос лишения гражданства тех, кто уехал из Украины за границу от мобилизации и не вернулся.

При этом, по информации украинского издания «Страна», трое детей Умерова являются гражданами США.
«В декларации за 2020 год его сын и дочка указаны как граждане Украины, а в 2022 году указано, что у них появился паспорт США», - пишет издание.

При этом его третий ребенок получил американский паспорт сразу после рождения.

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В Белгородской области за сутки зафиксировали 27 прилетов со стороны ВСУ
21 декабря 2023, 11:53

Фото: iStock/IherPhoto

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что украинские военные за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 27 боеприпасов, также было совершено несколько атак беспилотниками.
Отмечается, что обломки от сбитого беспилотного летательного аппарата повредили легковой автомобиль. По словам губернатора, тяжелые последствия от атаки отсутствуют, пострадавших также нет.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали российские позиции под видом сдачи в плен в ЛНР. Попытка украинского штурма была успешно пресечена. В ходе боев противник потерял не менее восьми человек живой силы. При этом один раненый все-таки попал в плен ВС РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Польше раскрыли будущее Украины без помощи Запада
Генерал Самол: Украина не справится с военным потенциалом России без помощи
21 декабря 2023, 11:39

Фото: iStock/JARAMA

Украина не сможет самостоятельно справиться с военным потенциалом России без поддержки западных стран. Об этом заявил польский генерал Богуслав Самол.
«Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия», — заявил Самол в интервью Radio Wnet.

Свое мнение он объяснил тем, что ВСУ нуждаются не в нескольких десятках единиц военной техники, а в нескольких сотнях, чтобы хоть попытаться оказать армии России сопротивление. По словам Самола, Украину ожидает крайне сложное будущее из-за проблем в вопросе оказания дальнейшей поддержки странами Запада.

Ранее немецкое издание Focus сообщало, что Вооруженные силы Украины теряют по 800 человек убитыми и ранеными ежедневно.

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Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком
Минобороны: российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком
21 декабря 2023, 10:25

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что выявить места расположения противника удалось благодаря воздушной разведке. По информации ведомства, в результате ударов было уничтожено несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы ВСУ.

Также российские военнослужащие поразили опорные пункты украинской армии на Донецком направлении, в ходе атаки удары нанесли по замаскированным укрепленным полевым позициям.

Ранее сообщалось, что российские военные Западной группировки войск уничтожили опорный пункт и бойцов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

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Новости СВО: где ВСУ пытаются атаковать, на каком участке идут тяжелые бои
21 декабря 2023, 10:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ пытаются атаковать на некоторых направлениях, однако сталкиваются с мощной обороной ВС РФ и откатываются на прежние позиции. В очередной раз стало известно о брошенных бойцах украинской армии, которые остаются на поле боя после полученных ранений. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где активизировались бои.

Российские военные уничтожили взводный опорный пункт ВСУ


Российские военные группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщает издание РИА Новости. В результате атаки уничтожен замаскированный опорный пункт ВСУ. Кроме того, удалось ликвидировать личный состав врага.

В ДНР медики, рискую жизнями, извлекли из спины бойца взрыватель от ВОГ
В ДНР медики, рискую жизнями, извлекли из спины бойца взрыватель от ВОГ

По информации издания, ВС РФ также провели атаки укреплений противника и вытеснили ВСУ с занимаемых ими позиций.

Боевики ВСУ бросили раненных и бежали с опорного пункта под Артёмовском


Опорный пункт ВСУ под Артемовском взят силами российских бойцов, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Минобороны РФ.

На Донецком направлении ивановские десантники из Южной группировки войск улучшили позиции, сообщили в ведомстве. В министерстве уточнили, что бойцы сначала определили положение огневых средств противника в ходе воздушной разведки, а затем открыли огонь по врагу. Все намеченные цели были поражены.

При отступлении враг бросил раненых бойцов на поле боя.

В Черкасской области прогремели взрывы


В Черкасской области Украины минувшей ночью прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Также в регионе сработали системы оповещения населения. В настоящее время информации о разрушениях нет.

Раскрыты чудовищные данные о ежедневных потерях ВСУ


По информации немецкого издания Focus, ВСУ ежедневно теряют по 800 человек. Авторы статьи отметили, что для восполнения потерь, противнику необходимо пополнять ряды армии на 20 тысяч человек ежемесячно. Кроме того, издание сообщает, что украинские силы, которые находятся на передовой нуждаются в ротации.

Последние новости СВО


На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВСУ пытаются пополнить ряды личного состава после столкновения в Крынках. Командование врага настаивает на расширение зоны контроля в селе, однако российские бойцы пресекают попытки вылазок врага за пределы занимаемых позиций.

Генерал ВСУ рассказал, почему раненых украинских военных оставляют на поле боя
Генерал ВСУ рассказал, почему раненых украинских военных оставляют на поле боя

На Запорожском направлении зафиксированы взаимные артиллерийские обстрелы. Тяжелые бои также идут на Марьинском участке фронта.

Перешли в наступление российские военные на Авдеевском направлении. Враг находится под постоянным огнем ВС РФ.

ВСУ предприняли попытку атаки Ивановского, однако безуспешно.

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