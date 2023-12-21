Террористические атаки ВСУ погубили 4700 мирных жителей ДНР с начала СВО

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Начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что только на территории ДНР с февраля 2022 года из-за террористических атак ВСУ погибли более 4,7 тысячи мирных жителей. Об этом Герасимов сообщил на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.
По его словам, из общего числа погибших, есть 140 детей. Порядка пяти тысяч человек были ранены.
Герасимов отметил, что разрушения и повреждения получили более шестнадцати тысяч жилых домов и почти три с половиной тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в особенности около семисот образовательных и свыше двухсот медицинских учреждений. Он также добавил, что для киевского режима в порядке вещей остаются покушения на журналистов и парламентариев.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины. С 1 января следующего года на получившего увечье ребенка будут выплачивать 100 тысяч рублей.
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Герасимов отметил, что разрушения и повреждения получили более шестнадцати тысяч жилых домов и почти три с половиной тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в особенности около семисот образовательных и свыше двухсот медицинских учреждений. Он также добавил, что для киевского режима в порядке вещей остаются покушения на журналистов и парламентариев.
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Екатерина Коршунова