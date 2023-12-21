Украина получила удар в спину от союзника, пишут СМИ

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Франция отказалась поставлять Украине свои основные боевые танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC на фронте. Об этом сообщает экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова