«Мы — есть, ДРГ — нет»: Охлобыстин рассказал, как попал под обстрел в зоне СВО

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Российский актёр Иван Охлобыстин впервые рассказал о том, как попал под обстрел в зоне СВО и получил ранение. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По словам актёра, это случилось на Николаевском направлении фронта. Когда прогремели взрывы, шрапнель задела бронежилет и молитвослов, который он вёз с собой в качестве подарка.
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«Так получилось, что мы напоролись на ДРГ. И, ну, мы — есть, ДРГ — нет. И правда, вот, прилетело. Спас-то броник, собственно говоря, который я много месяцев не надевал», — сказал Охлобыстин во время предновогоднего мероприятия «Народного фронта».
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