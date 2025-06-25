Алаудинов: мы фиксируем снижение числа наемников в рядах ВСУ
По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» МО РФ генерала-лейтенанта Апти Алаудинова, в рядах украинской армии зафиксировано снижение числа иностранных наемников. Об этом военноначальник рассказал ТАСС.
«То есть там мы сейчас не фиксируем такого количества иностранных наемников. Я так полагаю, что иностранцы уже не так активно идут в украинские формирования, потому что понимают, какой исход их ждет в случае попадания на линию боевого соприкосновения», — пояснил Алаудинов.
Командир «Ахмата» отметил, что ранее во время активных наступательных действий ВСУ в российской приграничье было замечено большое число иностранных наемников. Если же говорить про ситуацию на сегодня, то наблюдается значительное снижение численности иностранных солдат.