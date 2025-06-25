Дмитриев поддержал слова Сакса о СВО, которая могла бы закончиться за 12 дней
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев согласился с мнением американского инвестора Дэвида Сакса, который заявил, что СВО могла бы закончиться за 12 дней. Об этом сообщает РИА Новости.
Дэвид Сакс выразил свое мнение, проведя параллели между украинским конфликтом и обострением ситуации между Ираном и Израилем. Ситуацию на Ближнем Востоке удалось урегулировать через 12 дней после начала боевых действий. По мнению бизнесмена, украинский конфликт можно бы было завершить за тот же срок в том случае, если президентом США был не Джо байден, а Дональд Трамп.
«Правда», — написал Дмитриев в ответ на заявление Сакса.
Напомним, что конфликт между Ираном и Израилем начался 13 июня. Тогда израильские истребители нанесли удар по ядерным объектам Ирана. Уже через 12 дней конфликт удалось урегулировать.