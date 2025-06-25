В небе над Курском раздалось несколько взрывов
В небе над Курском прогремело минимум два взрыва. Об этом сообщили жители города редакции «Радио 1».
Первый взрыв прогремел около 01:45 по местному времени. Следующий хлопок прозвучал в районе двух часов ночи.
Предварительно, источником взрывов является работа ПВО по вражеским целям. На фоне этого в Курской области в 01:34 была объявлена опасность атаки БПЛА. Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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