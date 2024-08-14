Алаудинов раскрыл недавний провал ВСУ в Курской области

Напавший на Курскую область командир боевиков ВСУ Эмиль Ишкулов был совершенно обыкновенным и ничем не выделялся, рассказал в беседе с РИА Новости его друг Дмитрий. По его словам, Ишкулов учился в Одессе в военном вузе.