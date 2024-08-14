Алаудинов раскрыл недавний провал ВСУ в Курской области

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Боевики ВСУ не контролируют Суджу в Курской области, сообщил РИА Новости генерал-майор Апты Алаудинов. По словам военного, в городе находятся силы ВС РФ. На территории идут каждодневные боестолкновения.
Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщал, что противник окапывается в Курской области, поскольку больше не хочет рваться вглубь и боится уничтожения российскими бойцами.
Кроме того, по словам Алаудинова, ВС РФ скоро начнут наступать везде, чтобы полностью ликвидировать украинских неонацистов.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Утром 6 августа украинские боевики решили напасть под Курском, однако получили серьезный отпор со стороны пограничников, Росгвардии и ВС РФ.
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Кроме того, по словам Алаудинова, ВС РФ скоро начнут наступать везде, чтобы полностью ликвидировать украинских неонацистов.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Утром 6 августа украинские боевики решили напасть под Курском, однако получили серьезный отпор со стороны пограничников, Росгвардии и ВС РФ.
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Никита Кротов