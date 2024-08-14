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Друг напавшего на Курскую область Ишкулова рассказал о нем подробности

Напавший на Курскую область командир ВСУ хотел быть военным и учился в Одессе
14 августа 2024, 10:55
Фото: istockphoto/YakubovAlim

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Напавший на Курскую область командир боевиков ВСУ Эмиль Ишкулов был совершенно обыкновенным и ничем не выделялся, рассказал в беседе с РИА Новости его друг Дмитрий. По его словам, Ишкулов учился в Одессе в военном вузе.
«Был обычным парнем, ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным. Поступил в военное в Одессе. Играли в волейбол, футбол на пляже. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах», — рассказал собеседник агентства.

Дмитрий добавил, что Ишкулов, возможно, из Скадовска, поскольку заканчивал там школу. О том, есть ли семья у Ишкулова, его друг ничего не знает, так как они давно не контактируют.



Ранее в СК РФ сообщали, что украинские командиры Эмиль Ишкулов и Владимир Пипко фигурируют в уголовном деле об атаке боевиками Курской области. Им инкриминируют совершение теракта.

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#всу
#курская область
#новости
Алаудинов сделал серьезное заявление относительно техники ВСУ в Курской области
Алаудинов: большая часть техники ВСУ на Курском направлении уже уничтожена
14 августа 2024, 11:44

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Большая часть техники Вооруженных сил Украины на Курском направлении уже уничтожена. Об этом в своем Telegram-канале написал командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов.
«Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление», — заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Ранее он сообщил, что враг начал окапываться под Курском во избежание уничтожения российскими войсками. Армия РФ, добавил военный, скоро начнет наступать повсеместно для полного уничтожения вражеских сил.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

До этого корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира Вооруженных сил Украины Эмиля Ишкулова, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Алаудинов раскрыл недавний провал ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВСУ не контролируют Суджу
14 августа 2024, 11:16

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Боевики ВСУ не контролируют Суджу в Курской области, сообщил РИА Новости генерал-майор Апты Алаудинов. По словам военного, в городе находятся силы ВС РФ. На территории идут каждодневные боестолкновения.
Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщал, что противник окапывается в Курской области, поскольку больше не хочет рваться вглубь и боится уничтожения российскими бойцами.

Кроме того, по словам Алаудинова, ВС РФ скоро начнут наступать везде, чтобы полностью ликвидировать украинских неонацистов.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Утром 6 августа украинские боевики решили напасть под Курском, однако получили серьезный отпор со стороны пограничников, Росгвардии и ВС РФ.

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#украина
#всу
#сво
#новости
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Командир «Ахмата» доложил о текущей ситуации в Курской области
Алаудинов: боевики ВСУ больше не хотят рваться вперед в Курской области
14 августа 2024, 11:12

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Неонацисты ВСУ больше не хотят рваться вперед в Курской области, доложил в беседе с ТАСС генерал-майор Апты Алаудинов.
«Такого ретивого желания, как раньше, прям рваться напрямки [у противника] уже нет», — сказал командир спецназа «Ахмат».

Со слов Алаудинова, враг начал окапываться под Курском во избежание уничтожения российскими войсками. Армия РФ, добавил военный, скоро начнет наступать повсеместно для полного уничтожения вражеских сил.

Накануне Алаудинов заявлял, что большая часть сил противника под Курском ликвидирована, ситуацию контролируют ВС РФ.

Бои в приграничье Курской области начались утром 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону.

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Боевики ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области
#россия
#украина
#война
#всу
#курская область
#сво
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Боевики ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области
Волобуев: жителей Беловского района Курской области просят пока не возвращаться
14 августа 2024, 10:38

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики Вооруженных сил Украины ведут обстрел двух автодорог. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Николай Волобуев.
Вооруженные силы Украины попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Ситуация в регионе остается сложной. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи.

«Уважаемые жители Беловского района! Убедительная просьба для тех, кто уехал, оставаться за пределами района. Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов», — написал глава района.

Напомним, что атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие.

Ранее сообщалось, что на территории Курской области в плен взята группа украинских военных. В составе группы — три человека. Все они — военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

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Группу боевиков ВСУ взяли в плен в Курской области
В Курской области взяли в плен троих военных ВСУ из ударно-штурмовой бригады
14 августа 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В Курской области взяли в плен троих боевиков Вооруженных сил Украины из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады. Об этом информирует РИА Новости.
Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают украинские ракеты, там сохраняется напряженная, но стабильная обстановка.

«На территории Курской области в плен взята группа украинских военных. В составе группы — три человека. Все они — военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — рассказал агентству представитель силового ведомства.

Ранее сообщалось, что в Курской области, недалеко от села Малая Локня, российскими силами были захвачены в плен пять военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#президент
#участок
#сво
#ракеты
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Украинский пленный рассказал о стрельбе артиллеристов ВСУ по своим
14 августа 2024, 09:43

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Артиллеристы ВСУ открыли огонь по позициям украинских подразделений. Об этом рассказал попавший в плен украинский военнослужащий Сергей Скрябин.
По словам военнопленного, его подразделение привезли на позиции для поддержки уже занимавших эти рубежи. Почти сразу начался обстрел, передаёт «РЕН ТВ». Связавшись по рации с украинскими артиллеристами, которые должны были обеспечивать огневую поддержку, Скрябин выяснил, что по позициям ВСУ стреляли именно они.

Солдат высказал предположение, что их перебросили на позицию для того, чтобы отвлечь внимание противника. Либо для того, чтобы выиграть время для перегруппировки других частей.

«В любом случае мы были мясом», — с горечью констатировал военнопленный.

По словам Скрябина, командование ВСУ в первую очередь интересует собственный кошелёк. А потери и людские ресурсы для них — вопрос второстепенный. На передовую в последнее время отправляют необученных детей, заключил пленный боец ВСУ.

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#солдат
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В воздушное пространство России вторглась группа беспилотников ВСУ
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов ВСУ и четыре ракеты «‎Точка-У»
14 августа 2024, 08:42

Фото: istock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 117 дронов ВСУ и четыре ракеты «‎Точка-У». Об этом сообщило Минобороны РФ.
Тридцать семь вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Курской области, тридцать семь БПЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, девять – над Волгоградской, одиннадцать – над Нижегородской областью, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.

Помимо этого, четыре тактические ракеты «Точка-У» уничтожены над территорией Курской области. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня
Гладков: в Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня
14 августа 2024, 07:46

Фото: iStock/N-sky

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что обстановка в Белгородской области продолжает оставаться сложной и напряженной.

«Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне», — сказал он.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. По словам украинцев, они отказались от обмена, а свою дальнейшую жизнь видят в России. Желание служить изъявили около 20 человек, однако, по их данным, желающих наберется не менее 60.

До этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах «‎международно признанной» территории Украины.

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В Лондоне высказались об использовании Украиной Storm Shadow
Келин: Украине можно бить Storm Shadow лишь в своих якобы признанных границах
14 августа 2024, 07:44

Фото: iStock/bpawesome

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах «‎международно признанной» территории Украины. Об этом информирует РИА Новости.
«Данные системы были переданы для применения в пределах «международно признанной» территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права», — сказал он.

По словам главы российской дипмиссии, заявления британских официальных лиц по вопросу применения Украиной переданных ей ракет носят размытый характер. Эта ситуация даёт возможность средствам массовой информации интерпретировать её по-разному, отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось вынести с линии боевого соприкосновения практически неповрежденную крылатую ракету Storm Shadow. Ее сразу передали профильным специалистам. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия сможет детально изучить начинку захваченной Storm Shadow и нейтрализовать ее в будущем.

До этого министр обороны Британии Уоллес заявил, что крылатые ракеты Storm Shadow, которые были переданы Лондоном Киеву повлияли на ход боевых действий на Украине.

Storm Shadow – англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности. Представляет собой модификацию французской крылатой ракеты SCALP-EG, которая была адаптирована для применения с самолетов ВВС Великобритании.

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#россия
#министр
#дипломат
#ракеты
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