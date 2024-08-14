Друг напавшего на Курскую область Ишкулова рассказал о нем подробности

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Напавший на Курскую область командир боевиков ВСУ Эмиль Ишкулов был совершенно обыкновенным и ничем не выделялся, рассказал в беседе с РИА Новости его друг Дмитрий. По его словам, Ишкулов учился в Одессе в военном вузе.
«Был обычным парнем, ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным. Поступил в военное в Одессе. Играли в волейбол, футбол на пляже. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах», — рассказал собеседник агентства.Дмитрий добавил, что Ишкулов, возможно, из Скадовска, поскольку заканчивал там школу. О том, есть ли семья у Ишкулова, его друг ничего не знает, так как они давно не контактируют.
Ранее в СК РФ сообщали, что украинские командиры Эмиль Ишкулов и Владимир Пипко фигурируют в уголовном деле об атаке боевиками Курской области. Им инкриминируют совершение теракта.
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