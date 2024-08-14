Командир «Ахмата» доложил о текущей ситуации в Курской области

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Неонацисты ВСУ больше не хотят рваться вперед в Курской области, доложил в беседе с ТАСС генерал-майор Апты Алаудинов.
«Такого ретивого желания, как раньше, прям рваться напрямки [у противника] уже нет», — сказал командир спецназа «Ахмат».
Со слов Алаудинова, враг начал окапываться под Курском во избежание уничтожения российскими войсками. Армия РФ, добавил военный, скоро начнет наступать повсеместно для полного уничтожения вражеских сил.
Накануне Алаудинов заявлял, что большая часть сил противника под Курском ликвидирована, ситуацию контролируют ВС РФ.
Бои в приграничье Курской области начались утром 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону.
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Никита Кротов